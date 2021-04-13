СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети бегали по крыше горящего дома

Как выяснилось, в доме горела куча мусора, которую спасатели и потушили. Полицейский патруль связался с родителями детей и объяснил им опасность сложившейся ситуации.

Огонь от костра с мусором распространился на два гектара

11 апреля в 16.05 спасателей вызвали на улицу Вилья в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где сухая трава горела на площади в два гектара.

По первоначальным данным, возгорание началось из-за того, что одна семья решила сжечь мусор, однако на месте сжигания мусора у них не было при себе первичных средств тушения. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 16.54.

Огонь перекинулся с сухой травы на дом

10 апреля в 16.04 спасатели получили вызов в деревню Пеэри Тойлаской волости, где к моменту приезда спасателей горели гараж и сухая трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся также на дом - от стрехи загорелась крыша. Речь шла о заброшенном доме.

По словам свидетелей, непосредственно перед началом пожара из дома вышли два подростка. Причина возгорания выясняется. Спасателям пришлось еще два раза приезжать для последующего тушения.

Сонный кулинар остался жив

10 апреля в 18.41 спасателей вызвали на улицу Тамме в поселке Мяэтагузе Алутагузеской волости, где в подъезде многоквартирного дома возле одной из квартир ощущался запах гари. На стук соседей хозяин не отвечал.

Спасатели открыли дверь квартиры и установили, что хозяин заснул, готовя еду. Спасатели потушили квартиру и установили датчик дыма.

Развел огонь, а позже позвал спасателей

10 апреля в 15.48 спасателей вызвали в поселок Вока, где произошло возгорание сухой травы. Звонивший поджег сухую траву между камнями, однако огонь взял направление и в сторону груды досок.