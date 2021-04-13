СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети бегали по крыше горящего дома

СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети бегали по крыше горящего дома9-11 апреля 2021 г.
9 апреля в 19.01 в центр тревоги сообщили, что в Йыхви на улице Каазику на крыше заброшенного дома, из которого валит дым, замечены бегающие дети.
9 апреля в 19.01 в центр тревоги сообщили, что в Йыхви на улице Каазику на крыше заброшенного дома, из которого валит дым, замечены бегающие дети.
Как выяснилось, в доме горела куча мусора, которую спасатели и потушили. Полицейский патруль связался с родителями детей и объяснил им опасность сложившейся ситуации.
11 апреля в 16.05 спасателей вызвали на улицу Вилья в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где сухая трава горела на площади в два гектара.
По первоначальным данным, возгорание началось из-за того, что одна семья решила сжечь мусор, однако на месте сжигания мусора у них не было при себе первичных средств тушения. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 16.54.
10 апреля в 16.04 спасатели получили вызов в деревню Пеэри Тойлаской волости, где к моменту приезда спасателей горели гараж и сухая трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся также на дом - от стрехи загорелась крыша. Речь шла о заброшенном доме.
По словам свидетелей, непосредственно перед началом пожара из дома вышли два подростка. Причина возгорания выясняется. Спасателям пришлось еще два раза приезжать для последующего тушения.
10 апреля в 18.41 спасателей вызвали на улицу Тамме в поселке Мяэтагузе Алутагузеской волости, где в подъезде многоквартирного дома возле одной из квартир ощущался запах гари. На стук соседей хозяин не отвечал.
Спасатели открыли дверь квартиры и установили, что хозяин заснул, готовя еду. Спасатели потушили квартиру и установили датчик дыма.
10 апреля в 15.48 спасателей вызвали в поселок Вока, где произошло возгорание сухой травы. Звонивший поджег сухую траву между камнями, однако огонь взял направление и в сторону груды досок.
Спасатели пресекли распространение огня на дом и потушили участок примерно в 400 квадратных метров.