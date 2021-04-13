Руководитель студии "Первый кадр" Йыхвиского центра культуры и интересов, лидер SDparty.net, в рамках которого с 2012 года выходит передача "Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве", Илья Тельнов - увлекающийся и увлеченный человек, который с удовольствием помогает юным идавирусцам осваивать современные средства массовой информации, воспитывать у них смелость, коммуникабельность и открывать таланты.

Илья считает, что самое главное - не бояться пробовать. Примером может послужить и сам.

- С детсадовского возраста и до лет тринадцати увлекался плаванием; несколько лет посвятил изучению музыки в Ахтмеской школе искусств, - рассказывает он. - Отучившись четыре года по специальности "фортепиано", изрядно отмучив альт, решил, что продолжать не стоит. И хотя напрямую жизнь с музыкой не связана, полученные знания неоднократно меня выручали. Так уж получилось, что с 7-го класса "жил" в клубе "Ахтме". Родители познакомили с Денисом Озеровым, который на тот момент работал там диджеем. После школы я шел туда и часами наблюдал, как работает клуб. Однажды попробовав себя в танцах, понял, что и это "не мое". Но и танцевальное, и музыкальное искусство все равно затянули, но не сами по себе, а прежде всего свет и звук.

CV: Илья Тельнов Родился в Кохтла-Ярве.

С 1-й по 9-й класс учился в Таммикуской гимназии, среднее образование завершил в Общей гимназии Кохтла-Ярве (теперь Малеваская основная школа).

После окончания в 2006 году 11 месяцев служил в Вируском пехотном батальоне.

Увлекался плаванием, учился в Ахтмеской школе искусств по специальности "фортепиано".

В 2007 году, после армии, три сезона работал в городском лагере при Йыхвиском центре культуры и интересов.

В том же году поступил в Вильяндискую академию культуры на специальность "организатор мероприятий в мультикультурной среде".

Несколько лет занимался организацией дискотек в молодежном лагере "Куртна".

С 2013 по 2018 год работал на телеканале "Lites", потом в еженедельнике "Панорама", где трудится и сейчас.

С 2011 года является лидером молодежного портала SDparty.net.

С 2017 года руководит детской видеостудией "Первый кадр" при Йыхвиском центре культуры и интересов.

Благодаря Денису и сотрудникам клуба Илья начал знакомиться с принципами работы звукотехников, светооператора. Понял, что больше всего ему нравится закулисье. Удивлялся и восхищался тому, как декоратор из простых, казалось бы, материалов создает декор для сцены, как это все потом переливается в свете... Со школьных лет увлекался дискотеками, проведением праздников. Все это привело к тому, что хобби превратилось в работу - в начале лета 2007 года, после армии, пошел работать в городской лагерь при Йыхвиском центре культуры и интересов. Летом трудился в молодежном лагере "Куртна", где проводил дискотеки. Со временем увлечение диджеингом сменилось любовью к видео…

Человек, обладающий редкими качествами Денис Озеров. ФОТО: Частный архив Денис Озеров - диджей, оператор, ведущий, корреспондент "Радио 4" - знаком с Ильей больше 20 лет и утверждает, что лучшая черта этого человека - одержимость идеей. - Илье было 12 лет, когда отец привел его в клуб "Ахтме", с тех пор и общаемся, - рассказывает Денис. - Очень спокойный по характеру, но у него есть черта, которая нравится не только мне лично, но и многим, - одержимость идеей, даже если она самая маленькая. В хорошем смысле слова. В голове крутится-варится, он переживает, думает и воплощает. Если нужен пример - это всем известные молодежные новости "SDparty". Начиналось с того, что именно он предложил взять в руки камеру и снять какое-то спортивное мероприятие. Сделали. Если правильно помню, Елена Ситникова выступила в роли диктора. Всем понравилось, уже десять лет не можем остановиться, до сих пор идет на общественных началах. Нам помогает вырасти, а горожанам - увидеть нашими глазами интересные события. Илья верит в людей, это тоже редкое качество. Мы с ним в этом плане одинаково думаем: если есть команда, то доверие - самое важное. Что мне особенно в нем импонирует - целеустремленность. Если взялся, то доведет до конца. Денег не хватает? Ничего, верим, что они когда-то появятся, бросать начатое никто не собирается. Пусть медленно, но верно идем к цели, а каким способом придем - время покажет.

- Одно другому не мешает, - рассуждает он. - Решил продолжить обучение в Вильяндиской академии культуры на организатора мероприятий в мультикультурном обществе. Это была необычная, на мой взгляд, специальность. Удивило, что весь наш курс, кроме одной девушки, состоял из русскоязычных ребят. Учиться на бакалавриате предстояло пять лет. И хотя обучение было очень интересным, закончить не смог. Осилил всю учебную программу, включая практики, остались лишь курсовая и диплом. Головой понимал, что нужно собраться и закончить начатое, но появилась мысль проверить теорию на практике. Не понимал тогда, да и сейчас особо не проникся идеей курсовой работы, не хотелось тратить время на документ, который пылился бы в папке компьютера.

Портал затянул с головой

По словам Ильи, открытый с другом в 2011 году молодежный портал SDparty.net казался хорошей идеей понять, чего же от него хотят в курсовой работе, хотел посмотреть, как распространяется информация о культурных событиях... Но работа в "Молодежных новостях", которую точнее назвать хобби, потому что здесь никто не зарабатывал денег, стала затягивать.

- Настолько затянуло, что вовсе отбило желание заниматься учебой, - признает один из лидеров команды. - Это притом что идея развития портала прекрасно подходила под дипломную работу, но всегда находилась причина не заниматься ею... Вот ирония: то, что изначально должно было быть курсовой, написанной без любви для галочки, стало для меня чем-то большим, чем приятным времяпрепровождением. Потом хобби переросло в профессию - с 2013 года и вплоть до закрытия в 2018 году работал на телеканале "Lites". Оттуда перешел в еженедельник "Панорама", где тружусь и по сей день. С 2017 года руковожу детской видеостудией "Первый кадр" при центре культуры и интересов.

Но работа на SDparty.net тоже продолжается, что остается хобби, потому что команда энтузиастов по-прежнему не получает зарплату, не зарабатывает денег. Но они находят в этом плюсы, в первую очередь, свободу - идут туда, куда хотят, делают то, что им самим интересно.

- Освещаем только позитивные события, потому что считаем, что именно такой информации не хватает в СМИ, - рассуждает Илья. - Давно нашли свою аудиторию, которая с годами остается более-менее одинаковой. Не гоняемся за "жареными" событиями, потому что рейтинги нам не нужны. Задача портала - помогать хорошему имиджу родного региона, где живет много интересных людей и происходит немало ярких событий, но о них обычно молчит профессиональная пресса. "Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве" не стали бы долгосрочным проектом, не будь командой, в которой много людей, которые мало того, что занимаются этой работой на голом энтузиазме, но и являются профессионалами своего дела - Александр Ивасюк, Денис Озеров всегда подскажут, как и что лучше сделать.

Молодежное ТВ делает молодежь

Почти каждый год состав команды меняется. Пополнение последние годы приходит также из студии "Первый кадр" - самые заинтересованные и старательные ученики получают возможность поработать "в поле". Для кого-то такая практика становится началом профессиональной карьеры. Например, Алина Захарова стала ведущей на Эстонском телевидении. На "Радио 4" работает Денис Озеров...

- Но мы не ставим задачу вырастить профессионалов, - подчеркивает Илья. - Просто хотим помочь ребятам освоиться в современном медиапространстве, показать, как использовать программы, которые есть в открытом доступе. Стать более любопытными, смелыми и коммуникабельными.

Во время паузы обновили студию

С начала осени из-за действующих ограничений юным журналистам "Молодежных новостей" неоднократно приходилось приостанавливать съемки сюжетов. Да и культурно-спортивных событий сейчас немного.

- Понимая, что в условиях пандемии отпраздновать зимой девятилетие проекта традиционной дискотекой будет невозможно, уже прошлым летом приняли решение заняться строительством студийных декораций, - рассказывает Илья. - За годы своей деятельности на добровольных началах мы обрели друзей и партнеров портала. Их немного, но участие каждого в жизни "SDparty" стоит больше тысяч слов. Например, нарвская фирма "Kvinto" подарила на Новый год несколько световых аппаратов, что позволяет полностью отказаться от "зеленого экрана", полотна, на фоне которого команда вынуждена была снимать выпуски все эти годы.

Обновленная своими руками студия была готова к ноябрю. Так как период затишья в культурной и спортивной сферах продолжается, Илья и его команда занялись улучшением технической базы. Теперь в студии есть новые видеокамеры, передвижные штативы, стабилизаторы, квадрокоптер и другая техника. Все это позволит вести запись и монтаж передач в реальном времени, работать в прямом эфире, как на профессиональном ТВ. Ребята и их наставники с нетерпением ждут момента, когда вновь станут проходить спортивные и культурные события, а к съемкам можно будет привлекать не только взрослых участников портала, но и детей.

Сказка рождается из пластилина. ФОТО: "Первый кадр"

В студии "Первый кадр" создаются мультфильмы

Студия "Первый кадр" под руководством Ильи Тельнова работает в Йыхвиском центре культуры и интересов третий год, за это время здесь создано два мультфильма. Пластилиновая сказка "Лесные друзья: игрушка раздора" уже заработала высокие оценки, была представлена на международных конкурсах любительского кино: на "Латерна магика" в Йыхви - третье место, в Литве получили высшую оценку. Новая работа "Это все мое" еще ждет своего звездного часа на фестивалях, но ее уже посмотрели сотни зрителей в интернете.

По словам наставника юных мультипликаторов, создавая первый мультфильм, он не ставил целью делать конкурсную работу, главное, чтобы было понятно маленьким зрителям - логичный и понятный сюжет, каждое действие старались показывать детально. Трудились долго - несколько месяцев.

- Он выполнен в технике стоп-моушн - видеоролик из отдельных фотоснимков с ручным перемещением объекта, - поясняет Илья. - Тогда студия не имела своего помещения, ютились в кабинете школы диджеев. С прошлой осени у видеостудии появился свой класс, что заметно ускорило рабочий процесс. Осенью мы успели заснять и смонтировать один социальный ролик и начали снимать вторую часть пластилинового мультфильма. Это должна была быть добрая новогодняя сказка - продолжение истории наших героев, Ежика и Медвежонка.

Сюжет новой сказки - о заболевшем почтальоне, на выручку к которому направились два друга. Но из-за ограничений осуществить задуманное не смогли.

- Занимались то в группе, то индивидуально, - рассказывает Илья. - Короче, не успели, тем более что учреждения культуры повсеместно были поставлены в условия, когда они должны показывать свою деятельность онлайн. Надо было снимать новогодние поздравления. Пришлось сокращать сказку, адаптировать сюжет и наполовину отснятый материал под видеооткрытки. Но это тоже хороший опыт, пригодится.

Собеседник радуется, что в начале учебного года руководство центра купило дополнительные компьютеры, благодаря которым студийцы могли одновременно заниматься несколькими проектами. За неделю до введения карантина удалось доделать шуточный мультфильм "Это все мое". Трехминутная веселая история о спорящих Рыбе и Крабе высмеивает один из самых больших человеческих пороков - жадность. Здесь использовали новый подход - ребята рисовали на компьютере.

Кадр из нового мультфильма "Это все мое". ФОТО: "Первый кадр"

- Мультфильм делался, когда были возможны лишь индивидуальные занятия, - конкретизирует наставник. - Это требует в разы больше времени, но есть и плюсы - с каждым учеником удалось проработать сложные моменты. Такие уроки показали свою эффективность, когда началась работа по "оживлению" нарисованных героев. Позиционирование объектов не всем давалось легко, но мультфильм удался. В озвучке помогли работники центра культуры и интересов Урмас Лаада, Александр Ивасюк и Анна Маскаева. Скоро он, как и наш социальный ролик, отправится на конкурсы и фестивали.

Материал подготовлен при поддержке Совета министров Северных стран