СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ "Торговал" на финансовых рынках

Когда мужчина захотел вывести якобы заработанную им прибыль с торговой платформы, то ему не дали такой возможности. Мужчина понял, что столкнулся с мошенничеством, и обратился в полицию.

В Йыхви ограбили мужчину

11 апреля в полицию сообщили, что на Тартуском шоссе в Йыхви ударили 59-летнего мужчину и отняли у него кошелек с карточками и наличными. Ущерб - около 315 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напал на мужчину

10 апреля в полицию сообщили, что в квартире на улице Пярна в Кохтла-Ярве 20-летний мужчина напал на другого мужчину, который в результате пострадал. Полиция задержала 20-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Жилец дома попечения применил насилие

10 апреля в полицию поступило сообщение, что в попечительском учреждении Люганузеской волости 40-летний мужчина причинил вред здоровью другого мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Кохтла-Ярве мужчину ограбили на улице

12 апреля в полицию сообщили, что возле дома на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве напали на 28-летнего мужчину и отняли у него кошелек с документами и наличными. Ущерб - около 50 евро. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Покупатель щенка остался с носом

Полиция возбудила уголовное производство по заявлению силламяэсца, который купил на интернет-портале щенка, но так и не получил его.

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