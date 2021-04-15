СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ "Торговал" на финансовых рынках

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ "Торговал" на финансовых рынках10-12 апреля 2021 г.
60-летний житель Люганузеской волости, считая, что торгует на финансовых рынках, произвел платежи со своего банковского счета на общую сумму более 11000 евро.
60-летний житель Люганузеской волости, считая, что торгует на финансовых рынках, произвел платежи со своего банковского счета на общую сумму более 11000 евро.
Когда мужчина захотел вывести якобы заработанную им прибыль с торговой платформы, то ему не дали такой возможности. Мужчина понял, что столкнулся с мошенничеством, и обратился в полицию.
11 апреля в полицию сообщили, что на Тартуском шоссе в Йыхви ударили 59-летнего мужчину и отняли у него кошелек с карточками и наличными. Ущерб - около 315 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
10 апреля в полицию сообщили, что в квартире на улице Пярна в Кохтла-Ярве 20-летний мужчина напал на другого мужчину, который в результате пострадал. Полиция задержала 20-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
10 апреля в полицию поступило сообщение, что в попечительском учреждении Люганузеской волости 40-летний мужчина причинил вред здоровью другого мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
12 апреля в полицию сообщили, что возле дома на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве напали на 28-летнего мужчину и отняли у него кошелек с документами и наличными. Ущерб - около 50 евро. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Полиция возбудила уголовное производство по заявлению силламяэсца, который купил на интернет-портале щенка, но так и не получил его.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.