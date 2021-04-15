ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Будить кукрузеского дракона - это слишком большой риск
Пять лет тому назад перенос кукрузеской горы с одного места на другое был одним из наиболее безумных планов, для которого государство приготовило целых десять миллионов евро.
Пять лет тому назад перенос кукрузеской горы с одного места на другое был одним из наиболее безумных планов, для которого государство приготовило целых десять миллионов евро.
Попадающаяся на глаза проезжающим по шоссе Таллинн - Нарва кукрузеская гора, состоящая из смеси известняка и сланца, служит одним из символов Ида-Вирумаа. Ее называют также вулканом, ведь еще полвека назад она горела открытым пламенем. Она и теперь продолжает гореть - но изнутри. План переноса этой горы разжигал страсти и вызывал тревогу прежде всего у проживающих поблизости людей. Ведь никто не мог точно сказать, как поведет себя гнездящийся внутри горы дракон, если ковши экскаваторов обеспечат ему доступ кислорода.
- Невозможно дать полную гарантию, что ничего не случится, - констатировал также тогдашний министр окружающей среды Марко Померанц, отметив только, что если в результате переноса горы от нее не будет больше поступать ничего вредного в воздух и грунтовую воду, то это дело окажется стоящим начинанием.
В результате последовавших исследований и оценки рисков верх взяла все же такая точка зрения, что разумнее будет оставить живущего внутри горы дракона в покое и не выпускать его на свободу, где он может повести себя непредсказуемо. Рациональное и разумное решение.
Если сопутствующие угрозы и ущербы могут оказаться большими, чем причиняемые сейчас этой горой, находящейся в полусонном состоянии, то будить ее было бы неразумно. Как и тратить десять миллионов.
В то же время когда-нибудь попозже, когда знаний будет больше, а инструменты станут еще совершеннее, можно будет опять вернуться к этой теме. Хотя можно понадеяться и на то, что все драконы рано или поздно умирают своей смертью.