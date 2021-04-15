О кустах и деревьях ⟩ Нарвитян беспокоит судьба городского зеленого декора

Волна возмущений в соцсетях поднялась на прошлой неделе, когда по заказу департамента городского хозяйства Нарвской горуправы под корень спилили карельские сосны, декорировавшие историческую лестницу Гана. "Много лет создавали живой коридор, разрослись так, что стали шатром над каждой скамейкой. Может, нужно было ухаживать за ними, формировать? Но как есть, или скорее теперь уже их нет", - написал о соснах в "Фейсбуке" нарвитянин Роман Копылов.

Сдержанное в выражениях недовольство Романа разрослось в крепкую сетевую ругань в адрес городских управленцев.

Другой активный нарвитянин - Анна-Ольга Луга с 15 апреля начала сбор подписей под петицией в адрес Нарвской горуправы - за сохранение природного зеленого разнообразия в зоне отдыха Липовая ямка (Йоаорг) и, в частности, за сохранение каштановой аллеи.

В прошлые годы нарвитяне выходили даже на пикеты протеста против вырубки старых деревьев в парках и скверах. Не говоря уж о беспредельно гневной критике в соцсетях, сопровождающей практически каждую новость, затрагивающую тему зеленых насаждений.

"Поскольку берег Йоаорга очень живописный, на его склонах цветут анемоны (Anemone sylvestris), земляника, шиповник, рябины, то прошу во имя сохранения природного разнообразия Йоаорга летом его не скашивать или скашивать минимально у пешеходных дорожек, поскольку скашивание наклонных берегов, по которым люди так и так не передвигаются, уничтожает природную красоту, свойственную этому месту", - пишет Анна-Ольга Луга в одном из пунктов петиции.

Информирование задним числом

После волны критики Нарвская горуправа опомнилась и 13 апреля распространила запоздалое пресс-сообщение о том, что лестница Гана обретет новое оформление и озеленение: "Работы были осуществлены согласно заранее спланированному графику, во-первых, потому, что 15 апреля наступает "мир вырубки", или "птичий мир", когда уже нельзя будет трогать деревья (период до 15 июня), а также чтобы не переносить оставшиеся работы на поздние сроки и успеть все подготовить к летнему сезону".

Запланировано до 30 апреля высадить на лестнице Гана декоративные елочки "Torkav kuusk" (Glauca Globosa). Они, как уверяют чиновники, лучше впишутся в окружающий ландшафт, а сама лестница станет более безопасной. При прежних разросшихся соснах она была темной и потенциально небезопасной.

Старший нарвский инспектор по охране памятников старины Мадис Туудер тоже прокомментировал происходящее на этом историческом объекте: "В ближайшие годы лестницу Гана планируется полностью реконструировать. Подготовлен и согласован строительный проект, в рамках которого также будут производиться работы по благоустройству территории. К сегодняшнему дню удалены разросшиеся сосны, корни которых разрушают стены исторической лестницы, планируется заменить их новыми молодыми деревьями".

Такой заросшей представала лестница Гана прошлой осенью. Разросшиеся корни сосен разрушали каменную кладку, прогулочное пространство было темным и потенциально небезопасным. ФОТО: Ilja Smirnov / Arhiiv

"Зеленые" изменения еще предстоят

Учитывая случившийся провал в коммуникации с населением и чувствительность нарвитян к теме зеленого оформления, Нарвская горуправа поторопилась заранее предупредить о запланированных больших изменениях по части деревьев и кустов.

Cтарший специалист по благоустройству в департаменте городского хозяйства Елена Магдина сообщила, что в рамках завершения реконструкции исторического Темного сада на нарвском бастионе Виктория спилят несколько деревьев. "Они сухие и больные, по оценке арбористов, - сказала чиновница. - Остальные деревья будут обрезаны".

Вторым заметным изменением станет ликвидация много лет выращивавшихся кустов роз на центральном кольцевом перекрестке Нарвы. Перекресток будет перестраиваться в рамках масштабного проекта реконструкции транзитных дорог через Нарву, как планируется, в 2022-2023 годах, но освободить большое дорожное кольцо от ценных насаждений хотят уже нынче.

- Розы будут пересажены в парк "EV100", и эти работы предстоят в ближайшем будущем, - сообщила Магдина.

Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач подтвердил, что с розами лучше разобраться уже в этом году, хотя реконструкция перекрестка начнется только в следующем.