СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил дочь

Поймали алковоров

14 апреля полиция возбудила уголовное производство в отношении мужчины, который неоднократно воровал алкогольные напитки в магазине в Кивиыли. Сумма ущерба и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тот же день в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина украл в магазине спиртные напитки. Ущерб - 231 евро.

У поверившего в угрозу безопасности украли более 3000 евро

14 апреля полиция возбудила уголовное производство в связи со случаем, когда 60-летнему жителю Нарвы позвонил человек, который представился работником банка и сообщил о злоупотреблении банковским счетом. Потерпевшего попросили предоставить пароли от "Smart-ID", чтобы "восстановить" безопасность его банковского счета. После этого со счета потерпевшего пропало 3382 евро.

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