СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил дочь

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил дочь14 апреля 2021 г.
14 апреля в полицию сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве во время семейной ссоры 58-летний мужчина ударил свою дочь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
14 апреля в полицию сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве во время семейной ссоры 58-летний мужчина ударил свою дочь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
14 апреля полиция возбудила уголовное производство в отношении мужчины, который неоднократно воровал алкогольные напитки в магазине в Кивиыли. Сумма ущерба и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В тот же день в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина украл в магазине спиртные напитки. Ущерб - 231 евро.
14 апреля полиция возбудила уголовное производство в связи со случаем, когда 60-летнему жителю Нарвы позвонил человек, который представился работником банка и сообщил о злоупотреблении банковским счетом. Потерпевшего попросили предоставить пароли от "Smart-ID", чтобы "восстановить" безопасность его банковского счета. После этого со счета потерпевшего пропало 3382 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.