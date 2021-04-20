СПАСАТЕЛИ ⟩ Крупное возгорание сухой травы угрожало жилым домам

Прибывшие на место спасатели установили, что горело около пяти гектаров почвы. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 16.01.

Устроенный рядом с тюрьмой фейерверк поджег сухую траву

16 апреля в 21.52 спасателей вызвали в Йыхви к Вируской тюрьме, где тюремный служащий заметил по камерам, как поблизости остановились машины и рядом с ними устроили фейерверк, после чего загорелась сухая трава.

К моменту прибытия спасателей машины покинули место происшествия, а спасателям пришлось тушить сухую траву и ветки, горевшие на площади около 20 квадратных метров.

В городе горела почва на площади в два гектара

16 апреля в 14.25 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве заметили возгорание сухой травы.