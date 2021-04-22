СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся старый локомотив

Прибывшие на место спасатели потушили старый локомотив. Выяснилось, что локомотив разделывали на металлолом, однако в ходе работ загорелся пластик, что привело к пожару.

Возгорание потушили за 40 минут.

Пал уничтожил сараи

20 апреля около 11 часов спасатели выехали в деревню Пеэри Тойлаской волости, где, по сообщению очевидца, горели прошлогодняя трава и деревянные сараи.

Ко времени прибытия спасателей два сарая уже сгорели. Огонь распространялся в двух направлениях, три спасательные команды сумели его ликвидировать около 13.30.

Общая площадь пожара составила полгектара, огонь уничтожил четыре сарая. По предварительным данным, причиной пожара стал костер.

В центре города горели четыре гектара сухой травы

20 апреля около трех часов в центр тревоги поступило сообщение, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве горит прошлогодняя трава. Через полчаса пришло сообщение о возгорании сухой травы между торговым центром "Vironia" и улицей Оутокумпу, недалеко от места предыдущего пожара. Прибывшие спасатели потушили участок площадью около гектара.