СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся старый локомотив

СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся старый локомотив20 апреля 2021 г.
20 апреля в 9.49 спасателей вызвали на улицу Кадастику в Нарве. Прохожий заметил, что там горит локомотив поезда.
20 апреля в 9.49 спасателей вызвали на улицу Кадастику в Нарве. Прохожий заметил, что там горит локомотив поезда.
Прибывшие на место спасатели потушили старый локомотив. Выяснилось, что локомотив разделывали на металлолом, однако в ходе работ загорелся пластик, что привело к пожару.
Возгорание потушили за 40 минут.
20 апреля около 11 часов спасатели выехали в деревню Пеэри Тойлаской волости, где, по сообщению очевидца, горели прошлогодняя трава и деревянные сараи.
Ко времени прибытия спасателей два сарая уже сгорели. Огонь распространялся в двух направлениях, три спасательные команды сумели его ликвидировать около 13.30.
Общая площадь пожара составила полгектара, огонь уничтожил четыре сарая. По предварительным данным, причиной пожара стал костер.
20 апреля около трех часов в центр тревоги поступило сообщение, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве горит прошлогодняя трава. Через полчаса пришло сообщение о возгорании сухой травы между торговым центром "Vironia" и улицей Оутокумпу, недалеко от места предыдущего пожара. Прибывшие спасатели потушили участок площадью около гектара.
В 15.44 было обнаружено очередное возгорание сухой травы за находящимися поблизости гаражами, где занялись и сараи. Три спасательные команды тушили обнаруженные поблизости пожары на общей площади около четырех гектаров и завершили работы к пяти часам вечера.