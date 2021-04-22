ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Аванс для Ида-Вирумаа

Ида-Вирумаа по-прежнему остается уездом, где уровень заражения - один из наиболее высоких в Эстонии, и в то же время уровень вакцинации - самый низкий. Эти два веских аргумента можно было бы использовать для того, чтобы и после 3 мая оставить здесь магазины закрытыми, а учащихся начальных классов - на домашнем обучении. Но это увеличило бы раскол в образовании и создало дополнительный стресс.

Вместе с тем правительство поступило прагматично, так как по опыту недавнего прошлого известно, что в маленькой Эстонии региональные ограничения могут дать результат, обратный желаемому. В ситуации, когда выставлять погранохрану на соединяющие уезды дороги неразумно, предотвратить передвижение людей невозможно. Если, к примеру, оставить закрытыми магазины в одном уезде, то в соседних они быстро окажутся переполненными.

Хотя смягчению ограничений неизбежно сопутствует психологическое ощущение отступления угрозы, в ближайшие месяцы нужно продолжать вести себя осторожно: носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию и избегать больших скоплений людей, откладывать поездки за рубеж, если в них нет насущной необходимости. Тем, кому предлагается возможность вакцинироваться, следует ею воспользоваться.