ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Аванс для Ида-Вирумаа
Решение правительства с 3 мая смягчить ограничения в равной степени по всей стране, а не по регионам - это аванс для Ида-Вирумаа, который нельзя растратить впустую.
Решение правительства с 3 мая смягчить ограничения в равной степени по всей стране, а не по регионам - это аванс для Ида-Вирумаа, который нельзя растратить впустую.
Ида-Вирумаа по-прежнему остается уездом, где уровень заражения - один из наиболее высоких в Эстонии, и в то же время уровень вакцинации - самый низкий. Эти два веских аргумента можно было бы использовать для того, чтобы и после 3 мая оставить здесь магазины закрытыми, а учащихся начальных классов - на домашнем обучении. Но это увеличило бы раскол в образовании и создало дополнительный стресс.
Вместе с тем правительство поступило прагматично, так как по опыту недавнего прошлого известно, что в маленькой Эстонии региональные ограничения могут дать результат, обратный желаемому. В ситуации, когда выставлять погранохрану на соединяющие уезды дороги неразумно, предотвратить передвижение людей невозможно. Если, к примеру, оставить закрытыми магазины в одном уезде, то в соседних они быстро окажутся переполненными.
Хотя смягчению ограничений неизбежно сопутствует психологическое ощущение отступления угрозы, в ближайшие месяцы нужно продолжать вести себя осторожно: носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию и избегать больших скоплений людей, откладывать поездки за рубеж, если в них нет насущной необходимости. Тем, кому предлагается возможность вакцинироваться, следует ею воспользоваться.
Если расслабиться, очень велик риск, что возникнут новые вспышки вируса, которые надолго отложат возвращение к нормальной жизни в Ида-Вирумаа.