Сб, 24.04.2021
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ОПРОС ⟩ Что вы помните о чернобыльской трагедии?

Чернобыль. Иллюстративное фото. ФОТО: Sergei Supinski / AFP / Scanpix

26 апреля исполняется 35 лет со дня страшной техногенной катастрофы - аварии на Чернобыльской АЭС.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Флорида КАТЕЕВА: 

- Волнительное время, недавно с мужем вспоминали, что впервые услышали об аварии по дороге. Куда ехали, не помню. Было огромное чувство страха, потому что в то время у меня на Украине были родственники. Волновалась за них. Как врача, искренне беспокоило, что будет с людьми, с детьми. Даже еще не зная всех масштабов трагедии, понимала, что произошло что-то из ряда вон выходящее. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валерий МИРТ: 

- Мне было около 19 лет, как раз перед армией. Казалось, что все это далеко, поэтому особо не касалось - ну ахнуло... Мой дядя был среди ликвидаторов и через несколько лет умер от неизвестной болезни, много страдал, но четкого диагноза от врачей мы не услышали. С высоты сегодняшнего возраста понимаю, что это было ужасно. Уважаю людей, которые там работали, и испытываю большое разочарование от того, как многие государства - в том числе и Эстония - относятся к людям, которые спасали нас, положили свое здоровье и жизни, чтобы защитить наши жизни. Они заслужили намного больше внимания.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Аарне ХАННИ: 

- Мне было около 20 лет, учился в Тарту. Помню, что говорили о какой-то ядовитой туче - советовали без кепки на улицу не выходить. Надевал, хотя страха не было, не осознавал. Выполняя один заказ в школе, директор рассказывал, что в Чернобыль солдат собирают, и советовал, если нас призовут, умно было бы сделать сначала ребенка. Меня не призывали, но сосед в Чернобыле был, рассказывал, что многие из тех, кто там трудился, уже умерли. Он держится. Сегодня это событие напоминает о том, что в мире существуют опасности и надо думать об этом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Евгений МОЙСЕЕНОК: 

- Узнал об аварии намного позже, сразу же об этом не говорили. Помню, что 50 рублей перевел - добровольно-принудительная акция проводилась. Сам страха не испытывал, это же далеко было. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Александр ЧУРАКОВ: 

- Услышал 1 мая на демонстрации, не испугался - далеко ведь от нас. Мобилизация была, но нас, из моряков, не призывали. Хотя многих друзей позабирали. Половина из них сейчас инвалиды, здоровья нет.

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