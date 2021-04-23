Сб, 24.04.2021
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СПАСАТЕЛИ ⟩ Горела смотровая вышка мызы Сака
22 апреля 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

22 апреля в 18.20 спасатели выехали в деревню Сака Тойлаской волости, где загорелась смотровая вышка мызного отеля.

К прибытию спасателей сгорел промежуточный настил второго этажа вышки. Для тушения огня спасатели вскрыли стены, работы по тушению закончились в половине восьмого вечера.

По первоначальным данным, днем на промежуточной крыше вышки вели работы по благоустройству, меняли кровлю и в ходе работ загорелся рубероид. 

Возгорание сухой травы угрожало жилому дому

22 апреля в 11.34 спасатели получили вызов на улицу Бетоони в Сомпаской части города Кохтла-Ярве, где в непосредственной близости от жилого дома горела сухая трава.

Спасатели потушили огонь примерно на 80 квадратных метрах почвы. 

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