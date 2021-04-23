СПАСАТЕЛИ ⟩ Горела смотровая вышка мызы Сака

СПАСАТЕЛИ ⟩ Горела смотровая вышка мызы Сака22 апреля 2021 г.
22 апреля в 18.20 спасатели выехали в деревню Сака Тойлаской волости, где загорелась смотровая вышка мызного отеля.
22 апреля в 18.20 спасатели выехали в деревню Сака Тойлаской волости, где загорелась смотровая вышка мызного отеля.
К прибытию спасателей сгорел промежуточный настил второго этажа вышки. Для тушения огня спасатели вскрыли стены, работы по тушению закончились в половине восьмого вечера.
По первоначальным данным, днем на промежуточной крыше вышки вели работы по благоустройству, меняли кровлю и в ходе работ загорелся рубероид.
22 апреля в 11.34 спасатели получили вызов на улицу Бетоони в Сомпаской части города Кохтла-Ярве, где в непосредственной близости от жилого дома горела сухая трава.
Спасатели потушили огонь примерно на 80 квадратных метрах почвы.