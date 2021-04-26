СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожар начался с дымохода

СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожар начался с дымохода23-24 апреля 2021 г.
24 апреля в 16.10 спасатели получили вызов на улицу Кулдренет в Йыхви, где загорелся летний домик.
24 апреля в 16.10 спасатели получили вызов на улицу Кулдренет в Йыхви, где загорелся летний домик.
Прибыв на место, спасатели вскрыли деревянные конструкции и за пару десятков минут ограничили распространение огня.
По предварительным данным, пожар начался от топки печи, когда вокруг металлической трубы загорелась деревянная конструкция.
23 апреля в 18.36 в центр тревоги пришло сообщение о том, что на улице Л. Койдула в Нарва-Йыэсуу загорелась деревянная баня, неподалеку от которой расположен жилой дом. Хотя владелец пытался тушить возгорание с помощью порошкового огнетушителя, огонь распространился с первого этажа на чердачный этаж и крышу.
Для проведения работ по тушению спасателям пришлось вскрыть строительные конструкции.
Причина пожара выясняется.