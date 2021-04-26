СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожар начался с дымохода

В курортном городе загорелась баня

23 апреля в 18.36 в центр тревоги пришло сообщение о том, что на улице Л. Койдула в Нарва-Йыэсуу загорелась деревянная баня, неподалеку от которой расположен жилой дом. Хотя владелец пытался тушить возгорание с помощью порошкового огнетушителя, огонь распространился с первого этажа на чердачный этаж и крышу.