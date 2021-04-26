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СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожар начался с дымохода
23-24 апреля 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

24 апреля в 16.10 спасатели получили вызов на улицу Кулдренет в Йыхви, где загорелся летний домик. 

Прибыв на место, спасатели вскрыли деревянные конструкции и за пару десятков минут ограничили распространение огня.

По предварительным данным, пожар начался от топки печи, когда вокруг металлической трубы загорелась деревянная конструкция. 

В курортном городе загорелась баня

23 апреля в 18.36 в центр тревоги пришло сообщение о том, что на улице Л. Койдула в Нарва-Йыэсуу загорелась деревянная баня, неподалеку от которой расположен жилой дом. Хотя владелец пытался тушить возгорание с помощью порошкового огнетушителя, огонь распространился с первого этажа на чердачный этаж и крышу.

Для проведения работ по тушению спасателям пришлось вскрыть строительные конструкции.

Причина пожара выясняется.

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