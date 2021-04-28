ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему пожилые идавирусцы не хотят вакцинироваться против коронавируса?
В Ида-Вирумаа лишь четверть пожилых людей согласилась вакцинироваться против коронавируса.
В Ида-Вирумаа лишь четверть пожилых людей согласилась вакцинироваться против коронавируса.
- Я тоже не понимаю, почему у людей такое отношение. Клиника ТУ обслуживает самых тяжелых больных Ида-Вирумаа, практически каждый день в отделение интенсивной терапии третьей степени поступает человек из Ида-Вирумаа. Смертность в отделении интенсивной терапии 30-40 процентов - можно подсчитать, сколько из них выйдут оттуда живыми. За лечением последует долгая реабилитация, и эти люди могут никогда не выздороветь полностью.
Коронавирус и вакцинацию вообще нельзя сравнивать. В случае с "AstraZeneca" мы говорим о вполне понятном синдроме, сопровождающемся образованием тромбов и тромбоцитопенией. Я встречала описание одного такого случая у человека старше 60 лет, и это на всю Европу. Поскольку известно, что это за синдром, то его умеют лечить. (ERR)