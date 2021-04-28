ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему пожилые идавирусцы не хотят вакцинироваться против коронавируса?

Глава правительственного научного совета ИРЬЯ ЛУТСАР:

- Я тоже не понимаю, почему у людей такое отношение. Клиника ТУ обслуживает самых тяжелых больных Ида-Вирумаа, практически каждый день в отделение интенсивной терапии третьей степени поступает человек из Ида-Вирумаа. Смертность в отделении интенсивной терапии 30-40 процентов - можно подсчитать, сколько из них выйдут оттуда живыми. За лечением последует долгая реабилитация, и эти люди могут никогда не выздороветь полностью.