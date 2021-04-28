Чт, 29.04.2021
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему пожилые идавирусцы не хотят вакцинироваться против коронавируса?

Ирья Лутсар. ФОТО: Тайро Луттер / Postimees

В Ида-Вирумаа лишь четверть пожилых людей согласилась вакцинироваться против коронавируса.

Глава правительственного научного совета ИРЬЯ ЛУТСАР:

- Я тоже не понимаю, почему у людей такое отношение. Клиника ТУ обслуживает самых тяжелых больных Ида-Вирумаа, практически каждый день в отделение интенсивной терапии третьей степени поступает человек из Ида-Вирумаа. Смертность в отделении интенсивной терапии 30-40 процентов - можно подсчитать, сколько из них выйдут оттуда живыми. За лечением последует долгая реабилитация, и эти люди могут никогда не выздороветь полностью.

Коронавирус и вакцинацию вообще нельзя сравнивать. В случае с "AstraZeneca" мы говорим о вполне понятном синдроме, сопровождающемся образованием тромбов и тромбоцитопенией. Я встречала описание одного такого случая у человека старше 60 лет, и это на всю Европу. Поскольку известно, что это за синдром, то его умеют лечить. (ERR)

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