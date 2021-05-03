Вт, 4.05.2021
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Высадку цветов отложили из-за холодов

Цветочные клумбы. Снимок иллюстративный. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В этом году из городского бюджета выделено 78 тысяч евро на высадку цветов во всех микрорайонах Кохтла-Ярве.

В Ахтмеской и Ярвеской частях города этой работой займется выигравшее конкурс госпоставки ТОО "N&V". В Ору, Кукрузе и Сомпа оформлением вазонов и клумб займется муниципальное предприятие "OSK Grupp".

Обычно клумбы расцветали к 1 мая, но нынче посадочные работы отложены, так как синоптики обещают заморозки и даже мокрый снег. По этой же причине до сих пор на Кескаллеэ не включены фонтаны.

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