Высадку цветов отложили из-за холодов

В Ахтмеской и Ярвеской частях города этой работой займется выигравшее конкурс госпоставки ТОО "N&V". В Ору, Кукрузе и Сомпа оформлением вазонов и клумб займется муниципальное предприятие "OSK Grupp".

Обычно клумбы расцветали к 1 мая, но нынче посадочные работы отложены, так как синоптики обещают заморозки и даже мокрый снег. По этой же причине до сих пор на Кескаллеэ не включены фонтаны.