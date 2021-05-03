Макс Каур: В мае есть повод подумать об истории Йыхви

Историю Йыхви подробно изложил в своей монографии историк, бывший председатель волостного собрания, почетный гражданин Йыхви Валло Реймаа. Многие еще помнят празднование 750-й годовщины первого упоминания Йыхви в 1991 году. В том году свое первое упоминание на основании Датской поземельной книги отмечали и некоторые другие города и деревни северной Эстонии. Это историческое событие сыграло важную роль и в восстановлении независимости нашего государства, поскольку принадлежавший датскому королю документ указывает на преемственность и исконность здешних эстонских деревень.

Для истории Ида-Вирумаа самые важные страницы в Датской поземельной книге - те, где мы находим описание древнего прихода Алутагузе, которое охватывает территории позднейших церковных приходов Йыхви, Вайвара и Ийзаку. В "Большой эстонской описи" Датской поземельной книги мы находим следующий перечень: Kucarus (Кукрузе) VII, Reuanal (Ревино) V, Eteus (Эдизе) V, Gevi (Йыхви) XX, Pategas (Паате) III, Poro (Пуру) XXV. Римские цифры после географических названий обозначают число гаков. Среднее число гаков в деревнях северной Эстонии составляло от пяти до десяти. В сравнении с этим Йыхви со своими 20 гаками входил в число больших деревень.

В прошлом веке Йыхви получил статус города в 1938 году и восстановил статус самостоятельного города в 1991 году, отделившись от Кохтла-Ярве. В 2005 году волость и город Йыхви объединились. Можно надеяться, что в 2025 году Йыхви объединится с Тойла. Кроме того, можно взвесить включение в единое самоуправление поселка Ору, входящего сейчас в состав Кохтла-Ярве.

В 2019 году на праздновании Дня Йыхви зародилось несколько новых традиций. В ходе обсуждений с деятелями культуры мы решили отмечать день самоуправления ежегодно в третью субботу мая. Следовательно, нынче День Йыхви отмечается 15 мая, одновременно с Днем Таллинна, столицы Эстонии.

"Верю, что в 2022 году снова будет возможно с размахом отметить День Йыхви". Макс Каур 13

Два года назад День Йыхви удалось сделать достойным событием не только для йыхвисцев, но для всех идавирусцев. В 2019 году состоявшийся в первый и пока последний раз День Йыхви начался с приветственного танца у скульптуры оленя, гербового животного волости.

В качестве новой инициативы в День Йыхви на приеме в ратуше были вручены ратушные медали за особые заслуги и вклад в развитие волости. В День Йыхви зажжением свечей на кладбище почтили память ушедших от нас достойных и заслуженных людей. Весь день на променаде и городских площадках шли концерты, на которых выступали волостные коллективы народной культуры и поп-артисты. Были организованы спортивные состязания, выставки техники, аттракционы для детей, шоу домашних питомцев. Вечером состоялся грандиозный фейерверк.