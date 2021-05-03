ОДИН ВОПРОС ⟩ Поддерживаете ли вы выход Эстонии из Евросоюза?
Бывший председатель EKRE и член Рийгикогу Март Хельме сообщил о своем плане создать в парламенте группу поддержки выхода Эстонии из ЕС.
Бывший председатель EKRE и член Рийгикогу Март Хельме сообщил о своем плане создать в парламенте группу поддержки выхода Эстонии из ЕС.
- Март сказал это, конечно, ради красного словца, но он упомянул также, что это не предназначалось действительно для выхода из Евросоюза. Мы во фракции этот вопрос не обсуждали.
Я занимаю по этому вопросу немного другую позицию, ведь, работая в погранохране, приложил много усилий, чтобы Эстония вступила в Евросоюз и соответствовала требованиям Шенгена.
Разумеется, у Евросоюза есть проблемы, и я, конечно, против увеличения бюрократии. Как и против федерализации - я уверен, что нового Советского Союза никто не хочет. Однако мы должны бороться со слабыми сторонами Евросоюза и использовать его сильные стороны.