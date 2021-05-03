ОДИН ВОПРОС ⟩ Поддерживаете ли вы выход Эстонии из Евросоюза?

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа член EKRE Рихо БРЕЙВЕЛЬ:

- Март сказал это, конечно, ради красного словца, но он упомянул также, что это не предназначалось действительно для выхода из Евросоюза. Мы во фракции этот вопрос не обсуждали.

Я занимаю по этому вопросу немного другую позицию, ведь, работая в погранохране, приложил много усилий, чтобы Эстония вступила в Евросоюз и соответствовала требованиям Шенгена.