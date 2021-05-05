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ФОТО ДНЯ ⟩ На будущем Йыхвиском стадионе установлены гигантские светильники

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник, 4 мая, кран поднял гигантские прожектора на четыре мачты высотой более десяти метров на строящемся рядом с Йыхвиским спортхоллом стадионе.

По словам проектного руководителя волостного управления Евгения Корнильцева, на первом в Йыхви полномерном стадионе с 400-метровым беговым кругом можно будет заниматься спортом уже в сентябре. В ближайшие месяцы на беговой дорожке уложат покрытие и посеют газон на футбольном поле.

В соответствии с графиком работ, стадион и большая часть променада образовательного городка должны быть готовы к концу августа. Часть променада будет готова позднее вместе со строительством нового здания Йыхвиской основной школы, которое должно начаться в мае.

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