ФОТО ДНЯ ⟩ На будущем Йыхвиском стадионе установлены гигантские светильники

По словам проектного руководителя волостного управления Евгения Корнильцева, на первом в Йыхви полномерном стадионе с 400-метровым беговым кругом можно будет заниматься спортом уже в сентябре. В ближайшие месяцы на беговой дорожке уложат покрытие и посеют газон на футбольном поле.