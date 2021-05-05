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СПАСАТЕЛИ ⟩ Кто-то сжигал книги
3-4 мая 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Вечером 4 мая случайный проезжий сообщил, что у леса в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу горит мусор.

Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на площади около 15 квадратных метров кучу книг. 

Противопожарная система торгового центра заставила спасателей выехать на место

4 мая спасателям поступил сигнал пожарной тревоги из торгового центра "Vironia", расположенного на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве. По словам одного из очевидцев, на полу центра была видна вода.

К прибытию спасателей выяснилось, что ничего не горело, а просто имелась неисправность в системе пожаротушения, из-за которой и сработала пожарная сигнализация. 

Горел старый ангар

Утром 3 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под крыши старого пустого ангара на Лепа теэ в Кивиыли идет дым.

Выяснилось, что между стенами заброшенного ангара сгорело около 50 квадратных метров изоляционного материала. На тушение пожара ушло полтора часа. 

Дерево помешало движению поезда

Вечером 3 мая спасателям поступило сообщение о том, что на 7-м километре шоссе Силламяэ - Вийвиконна в деревне Мустанина Нарва-Йыэсуу на железную дорогу электростанции упало дерево, которое препятствовало движению поезда.

Спасатели очистили железную дорогу за час.

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