СПАСАТЕЛИ ⟩ Кто-то сжигал книги

СПАСАТЕЛИ ⟩ Кто-то сжигал книги3-4 мая 2021 г.
Вечером 4 мая случайный проезжий сообщил, что у леса в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу горит мусор.
Вечером 4 мая случайный проезжий сообщил, что у леса в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу горит мусор.
Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на площади около 15 квадратных метров кучу книг.
4 мая спасателям поступил сигнал пожарной тревоги из торгового центра "Vironia", расположенного на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве. По словам одного из очевидцев, на полу центра была видна вода.
К прибытию спасателей выяснилось, что ничего не горело, а просто имелась неисправность в системе пожаротушения, из-за которой и сработала пожарная сигнализация.
Утром 3 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под крыши старого пустого ангара на Лепа теэ в Кивиыли идет дым.
Выяснилось, что между стенами заброшенного ангара сгорело около 50 квадратных метров изоляционного материала. На тушение пожара ушло полтора часа.
Вечером 3 мая спасателям поступило сообщение о том, что на 7-м километре шоссе Силламяэ - Вийвиконна в деревне Мустанина Нарва-Йыэсуу на железную дорогу электростанции упало дерево, которое препятствовало движению поезда.
Спасатели очистили железную дорогу за час.