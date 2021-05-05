СПАСАТЕЛИ ⟩ Кто-то сжигал книги

Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на площади около 15 квадратных метров кучу книг.

Противопожарная система торгового центра заставила спасателей выехать на место

4 мая спасателям поступил сигнал пожарной тревоги из торгового центра "Vironia", расположенного на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве. По словам одного из очевидцев, на полу центра была видна вода.

К прибытию спасателей выяснилось, что ничего не горело, а просто имелась неисправность в системе пожаротушения, из-за которой и сработала пожарная сигнализация.

Горел старый ангар

Утром 3 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под крыши старого пустого ангара на Лепа теэ в Кивиыли идет дым.

Выяснилось, что между стенами заброшенного ангара сгорело около 50 квадратных метров изоляционного материала. На тушение пожара ушло полтора часа.

Дерево помешало движению поезда

Вечером 3 мая спасателям поступило сообщение о том, что на 7-м километре шоссе Силламяэ - Вийвиконна в деревне Мустанина Нарва-Йыэсуу на железную дорогу электростанции упало дерево, которое препятствовало движению поезда.