Юбилей отметят скромнее, чем хотели

По словам мэра Людмилы Янченко, если обстановка не ухудшится и не будут объявлены новые ограничения, в День города состоятся локальные мероприятия в Музее сланца, галерее и других площадках с небольшим количеством приглашенных. Учреждения культуры и коллективы художественной самодеятельности готовят праздничные программы.