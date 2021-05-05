Юбилей отметят скромнее, чем хотели
Чуть больше месяца осталось до 75-летия Кохтла-Ярве, и знаменательную дату планировали отметить широко, но из-за коронавируса массовые гулянья в июне вряд ли будут возможны.
Чуть больше месяца осталось до 75-летия Кохтла-Ярве, и знаменательную дату планировали отметить широко, но из-за коронавируса массовые гулянья в июне вряд ли будут возможны.
По словам мэра Людмилы Янченко, если обстановка не ухудшится и не будут объявлены новые ограничения, в День города состоятся локальные мероприятия в Музее сланца, галерее и других площадках с небольшим количеством приглашенных. Учреждения культуры и коллективы художественной самодеятельности готовят праздничные программы.
К юбилею также приурочат открытие нового спортивного центра "Виру", где торжественно наградят лучших спортсменов.
Если ситуация с коронавирусом летом нормализуется, то большое народное гулянье организуют в августе.