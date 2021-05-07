ОПРОС ⟩ Что может стать лучшим подарком для мамы?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Михаил КАСТРИЦКИЙ:

- День мам - такой же день, как и все остальные в году. Потому что любить, заботиться и радовать мам надо всегда. Праздник, наверное, тоже хорошо - мам надо чествовать. Что можно сделать в этот день? Дать мамам отдохнуть - вряд ли можно придумать что-то лучшее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Софья БЫСТРОВА:

- Много хочется сказать, коротко не получится. Любой подарок приятен, если понимаешь, что выбирая его, думали о тебе. Всегда актуальны цветы - редкая женщина их не любит и не обрадуется. Это бессловесный, но прекрасный комплимент, признание за все, что она делает. Лично я ничего не жду, но если цветы подарят - буду счастлива.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ирина ЙОСТ:

- Для любой мамы самая большая радость - хорошие дети. Мои далеко, поэтому я никаких конкретных подарков не жду. Самое главное - это внимание, чему и расстояние не помеха.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Имби ЭРТЕ:

- Важно, чтобы мама чувствовала, что у ее детей все хорошо. Это лучший подарок. Сейчас время такое сложное, что не всегда возможно собираться семьей. Мы на День матери всегда стараемся быть вместе, делаем подарки, сами печем печенье или торт. Ходим в баню. Надеемся, что и в этом мае сможем продолжить семейные традиции.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хельмут ХУССАР: