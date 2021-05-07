ОПРОС ⟩ Что может стать лучшим подарком для мамы?
В воскресенье мы отмечаем День матери.
В воскресенье мы отмечаем День матери.
- День мам - такой же день, как и все остальные в году. Потому что любить, заботиться и радовать мам надо всегда. Праздник, наверное, тоже хорошо - мам надо чествовать. Что можно сделать в этот день? Дать мамам отдохнуть - вряд ли можно придумать что-то лучшее.
- Много хочется сказать, коротко не получится. Любой подарок приятен, если понимаешь, что выбирая его, думали о тебе. Всегда актуальны цветы - редкая женщина их не любит и не обрадуется. Это бессловесный, но прекрасный комплимент, признание за все, что она делает. Лично я ничего не жду, но если цветы подарят - буду счастлива.
- Для любой мамы самая большая радость - хорошие дети. Мои далеко, поэтому я никаких конкретных подарков не жду. Самое главное - это внимание, чему и расстояние не помеха.
- Важно, чтобы мама чувствовала, что у ее детей все хорошо. Это лучший подарок. Сейчас время такое сложное, что не всегда возможно собираться семьей. Мы на День матери всегда стараемся быть вместе, делаем подарки, сами печем печенье или торт. Ходим в баню. Надеемся, что и в этом мае сможем продолжить семейные традиции.
- Несомненно, лучший подарок на все случаи жизни и во все времена - сделанный своими руками. То, что пригодится в хозяйстве или просто порадует. Я кузнец, но могу и из дерева что-то вырезать... Всегда можно что-то придумать, в рукотворных вещах живет душа мастера и тепло его рук.