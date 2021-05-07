Водитель врезавшегося в дерево автомобиля погиб

Сообщение о ДТП поступило в центр тревоги в 15.30. Полиция и спасатели выяснили, что в автомобиле "Mazda" находился лишь водитель - 51-летний мужчина. Он получил такие тяжелые повреждения, что скончался на месте.

Работавший на месте происшествия полицейский из Йыхви Рейго Ниглас отметил, что мужчина, сидевший за рулем автомобиля "Mazda", потерял контроль над управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. "Водитель автомобиля должным образом пристегнул ремни безопасности, но, к сожалению, одного этого оказалось недостаточно, чтобы спасти жизнь во время аварии", - сказал Ниглас.

Сильное повреждение автомобиля позволяет сделать вывод, что скорость движения была довольно высокой. "В результате столкновения с деревом автомобиль был разрушен, и водитель мгновенно скончался", - сказал Ниглас.