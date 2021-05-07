Тюрьма требовала, чтобы заключенный поработал уборщиком, прежде чем пойти в школу

Когда мужчина выразил желание пойти учиться в десятый класс, контактное лицо тюрьмы сообщило, что прежде он должен поработать в тюрьме уборщиком. Заключенный попросил тюрьму не препятствовать ему в получении среднего образования и дать ему возможность полностью посвятить себя учебе, однако тюрьма все-таки требовала, чтобы он поработал, прежде чем пойти в школу.