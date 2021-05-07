ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пилле Сёэт

С тех пор, когда Ида-Вирумаа, подобно дрейфующему острову, начал отдаляться от остальной Эстонии в плане охваченности вакцинацией, сотрудники IVEK искали решения этой проблемы. Было очевидно, что если отставание сохранится надолго, это нанесет тяжелый удар всему уезду. Уровень заражения снова начнет расти, и, по логике, строгие ограничения могут остаться здесь в силе на более долгий срок.

IVEK уже ранней весной высказал предложение, что в Ида-Вирумаа стоит начать вакцинировать также молодых людей, потому что и в войне против коронавируса каждый человек на счету. Чем больше ходящих на работу людей защищены вакциной, тем меньше риск, что они передадут опасный вирус пожилым людям. Это также придаст смелости вакцинироваться тем, кто пока колеблется.