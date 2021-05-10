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СПАСАТЕЛИ ⟩ Большой пожар возле карьеров
8-9 мая 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

9 мая во второй половине дня внимательный человек сообщил о ландшафтном пожаре в районе карьеров в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу. 

Прибывшие на место спасатели обнаружили две зоны горения и потушили возле карьеров в Перьятси в общей сложности около шести гектаров загоревшегося ландшафта. 

Сгорела лесопилка

8 мая утром в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пагари Алутагузеской волости загорелась деревянная лесопилка.

Поспешившие на место спасатели обнаружили производственное здание, полностью охваченное огнем. Во время работ по тушению крыша здания обвалилась, и лесопилка полностью разрушилась.

Общая площадь пожара составила около 170 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

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