СПАСАТЕЛИ ⟩ Большой пожар возле карьеров

СПАСАТЕЛИ ⟩ Большой пожар возле карьеров8-9 мая 2021 г.
9 мая во второй половине дня внимательный человек сообщил о ландшафтном пожаре в районе карьеров в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу.
9 мая во второй половине дня внимательный человек сообщил о ландшафтном пожаре в районе карьеров в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу.
Прибывшие на место спасатели обнаружили две зоны горения и потушили возле карьеров в Перьятси в общей сложности около шести гектаров загоревшегося ландшафта.
8 мая утром в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пагари Алутагузеской волости загорелась деревянная лесопилка.
Поспешившие на место спасатели обнаружили производственное здание, полностью охваченное огнем. Во время работ по тушению крыша здания обвалилась, и лесопилка полностью разрушилась.
Общая площадь пожара составила около 170 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.