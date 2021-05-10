СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Врезалась в столб

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Врезалась в столб7 мая 2021 г.
Утром 7 мая на улице Торуйыэ в Кохтла-Ярве автомобиль "Škoda Fabia" под управлением 64-летней женщины врезался в столб уличного освещения. Женщина не смогла выйти из машины.
Утром 7 мая на улице Торуйыэ в Кохтла-Ярве автомобиль "Škoda Fabia" под управлением 64-летней женщины врезался в столб уличного освещения. Женщина не смогла выйти из машины.
Спасатели помогли женщине выбраться, и она была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу. По предварительным данным, женщина, находясь за рулем, отвлеклась на посторонние дела.
Во второй половине дня 7 мая у дома по проспекту Кангеласте, 34 в Нарве 31-летняя женщина, управлявшая электросамокатом, не уступила дорогу двигавшемуся по главной полосе автомобилю "Honda Accord", которым управлял 31-летний мужчина, в результате чего была сбита автомобилем. Женщину доставили в Нарвскую больницу.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.