СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Врезалась в столб

Спасатели помогли женщине выбраться, и она была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу. По предварительным данным, женщина, находясь за рулем, отвлеклась на посторонние дела.

Женщина на электросамокате попала под машину

Во второй половине дня 7 мая у дома по проспекту Кангеласте, 34 в Нарве 31-летняя женщина, управлявшая электросамокатом, не уступила дорогу двигавшемуся по главной полосе автомобилю "Honda Accord", которым управлял 31-летний мужчина, в результате чего была сбита автомобилем. Женщину доставили в Нарвскую больницу.