СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ранил женщину ножом

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ранил женщину ножом10-11 мая 2021 г.
10 мая в полицию сообщили, что в Нарве в квартире по улице Уускюла 29-летний мужчина ударил ножом женщину. Пострадавшая получила телесное повреждение.
10 мая в полицию сообщили, что в Нарве в квартире по улице Уускюла 29-летний мужчина ударил ножом женщину. Пострадавшая получила телесное повреждение.
10 мая полиция начала уголовное производство в связи с семейным конфликтом, вспыхнувшим в квартире на бульваре Виру в Силламяэ: 23-летний мужчина напал на мать, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала склонного к насилию сына.
Полиция получила сообщение, что 10 мая в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 41-летний мужчина применил силу в отношении своей дочери. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.
11 мая утром у дома №11 по улице Йоала в Нарве 38-летний пьяный мужчина не справился с управлением электросамокатом и упал. Скорая помощь оказала ему первую медицинскую помощь на месте.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.