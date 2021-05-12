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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ранил женщину ножом
10-11 мая 2021 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

10 мая в полицию сообщили, что в Нарве в квартире по улице Уускюла 29-летний мужчина ударил ножом женщину. Пострадавшая получила телесное повреждение.

Напал на мать

10 мая полиция начала уголовное производство в связи с семейным конфликтом, вспыхнувшим в квартире на бульваре Виру в Силламяэ: 23-летний мужчина напал на мать, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала склонного к насилию сына.

Махавшего кулаками отца забрали в полицию

Полиция получила сообщение, что 10 мая в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 41-летний мужчина применил силу в отношении своей дочери. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. 

Пьяный мужчина упал с электросамоката

11 мая утром у дома №11 по улице Йоала в Нарве 38-летний пьяный мужчина не справился с управлением электросамокатом и упал. Скорая помощь оказала ему первую медицинскую помощь на месте.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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