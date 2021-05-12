СПАСАТЕЛИ ⟩ Сжигавший опасные отходы пустился наутек

Поблизости поймали мужчину, который при виде спасателей пустился наутек. Он признался, что поджег опасные отходы. Спасатели потушили опасное для окружающей среды возгорание.

Горел бесхозный гараж

11 мая в половине девятого вечера в центр тревоги сообщили, что на улице Эндла в Кохтла-Ярве горит заброшенный гараж.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горят крыша гаража и мусор; пожар потушили за пару десятков минут. Спасателям не удалось установить владельца гаража. Причина возгорания выясняется.

Утечка газа угрожала жильцам

Вечером 10 мая спасателям поступил вызов на улицу Ринги в Кохтла-Ярве, где за полтора часа до этого в квартире сработал газовый датчик.