СПАСАТЕЛИ ⟩ Сжигавший опасные отходы пустился наутек

СПАСАТЕЛИ ⟩ Сжигавший опасные отходы пустился наутек10-11 мая 2021 г.
11 мая спасатели во время патрулирования обнаружили на улице Папли в Люганузе чугунную ванну, в которой сжигались шины и пенопласт.
11 мая спасатели во время патрулирования обнаружили на улице Папли в Люганузе чугунную ванну, в которой сжигались шины и пенопласт.
Поблизости поймали мужчину, который при виде спасателей пустился наутек. Он признался, что поджег опасные отходы. Спасатели потушили опасное для окружающей среды возгорание.
11 мая в половине девятого вечера в центр тревоги сообщили, что на улице Эндла в Кохтла-Ярве горит заброшенный гараж.
Прибывшие на место спасатели увидели, что горят крыша гаража и мусор; пожар потушили за пару десятков минут. Спасателям не удалось установить владельца гаража. Причина возгорания выясняется.
Вечером 10 мая спасателям поступил вызов на улицу Ринги в Кохтла-Ярве, где за полтора часа до этого в квартире сработал газовый датчик.
Хотя запаха газа не было, хозяин квартиры все же вызвал спасателей, которые и обнаружили утечку. Поскольку газовый кран в квартире был поврежден и не подлежал немедленному ремонту, перекрыли главный кран в подъезде и вызвали газовую службу.