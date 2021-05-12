ОДИН ВОПРОС ⟩ Куда направят обещанные Ида-Вирумаа миллионы?

Министр финансов КЕЙТ ПЕНТУС-РОЗИМАННУС:

- Из этих 353 миллионов евро 153 миллиона пойдут на поддержку инвестиций в ида-вируское предпринимательство, что касается также промышленности в Ида-Вирумаа. 50 миллионов - на то, чтобы ида-вируские предприниматели смогли повысить наукоемкость своих предприятий. 25 миллионов - на опорные услуги увеличения разнообразия предпринимательства. 15 миллионов - на отдельную поддержку специфического мелкого предпринимательства. 25 миллионов - на увеличение объемов дополнительного обучения в Ида-Вирумаа. Кроме того, 20 миллионов должны помочь "отвязать" центральное отопление от сланца.