ОДИН ВОПРОС ⟩ Куда направят обещанные Ида-Вирумаа миллионы?
Через фонд справедливого перехода в Ида-Вирумаа направят в общем 353 миллиона евро.
Через фонд справедливого перехода в Ида-Вирумаа направят в общем 353 миллиона евро.
- Из этих 353 миллионов евро 153 миллиона пойдут на поддержку инвестиций в ида-вируское предпринимательство, что касается также промышленности в Ида-Вирумаа. 50 миллионов - на то, чтобы ида-вируские предприниматели смогли повысить наукоемкость своих предприятий. 25 миллионов - на опорные услуги увеличения разнообразия предпринимательства. 15 миллионов - на отдельную поддержку специфического мелкого предпринимательства. 25 миллионов - на увеличение объемов дополнительного обучения в Ида-Вирумаа. Кроме того, 20 миллионов должны помочь "отвязать" центральное отопление от сланца.
На решение специфических проблем окружающей среды, связанных с добычей и переработкой сланца, предусмотрено 10 миллионов евро. На инвестиции самоуправлений в сферы, подлежащие поддержке, - 15 миллионов евро. 16,74 миллиона евро - поддержка региональных инициатив по справедливому переходу. Так что, в итоге 273 миллиона евро предусмотрены непосредственно для предпринимательства. Все обсуждения в Ида-Вирумаа подтверждают, что на местах очень ждут, чтобы эти деньги после долгих разговоров действительно прибыли на место.