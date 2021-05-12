Натуралисту Юхану Лепасаару исполняется сегодня 100 лет

Проживающий в деревне Оонурме Алутагузеской волости юбиляр написал множество книг о природе. Из-за борьбы за свободу Эстонии в бытность лесным братом ему пришлось семь лет своей жизни провести в лагерях заключенных в Казахстане.

В 1994 году известнейший эстонский автор фильмов о природе Рейн Маран снял о нем ленту "Kandlekuusk". По словам кинорежиссера, его внимание привлекли написанные Лепасааром с непосредственным ощущением материала истории о природе. "Его тексты бодрящи, ощущение природы иногда даже болезненно, но нельзя сказать, что сентиментально. Во время съемок я узнавал интересного человека со сложной судьбой, живущего с глубоким пониманием и уважением природы. Тудулиннаские места кажутся первозданными, богатыми лесами и болотами, с мощной природой, которую Юхан описывал с глубоким почтением", - отмечал Маран.

В 2015 году Яан Рийс, известный как инициатор "Looduse Omnibuss", снял серию видеофильмов из четырех частей, в которой Юхан Лепасаар делится своими мыслями о жизни и природе.

- Он будто богом дан мне, - говорит Юхан Лепасаар о своем интересе к природе. - Мы здесь посреди лесов... Мой отец был заядлым натуралистом и охотником, он рассказывал эти истории об охоте и природе, видно, все это запомнилось мальчишке.

За природой Лепасаар наблюдал с самого детства. "Виновником" этого он считает своего учителя, говорившего: "Мальчишки, берите тетради и каждый день отмечайте, откуда дует ветер, когда были осадки, сколько градусов мороза на улице". Учитель проверял также, как заполнялись тетради, направлял, руководил, подбадривал.

- Молодежь очень восприимчива к таким вещам. Я до сегодняшнего дня ежедневно наблюдаю за природой и записываю все в тетрадь, - говорит он в снятой шесть лет назад серии.

В данном "Северному побережью" в преддверии Рождества 1993 года интервью Лепасаар говорил, что читает лес будто старую, знакомую, но тем не менее неповторяющуюся книгу. "У деревьев тоже есть свое лицо. У какого-то - улыбающееся, у какого-то - насмешливое", - говорил он.