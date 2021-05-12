Около Силламяэского центра культуры спилили десятки деревьев - и это не варварство
В Силламяэ готовятся к расширению парковки около центра культуры и благоустройству прилегающего сквера, который обещают воссоздать в стиле 1940-1950-х годов.
В Силламяэ готовятся к расширению парковки около центра культуры и благоустройству прилегающего сквера, который обещают воссоздать в стиле 1940-1950-х годов.
Вырубка в городе даже старых, а тем более здоровых деревьев всегда вызывает недовольство людей, и сейчас чиновникам Силламяэского горуправления почти ежедневно приходится объяснять негодующим горожанам, что это необходимо, а к концу лета территория около центра культуры станет еще одним привлекательным уголком города свежих морских ветров.