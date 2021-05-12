Около Силламяэского центра культуры спилили десятки деревьев - и это не варварство

Вырубка в городе даже старых, а тем более здоровых деревьев всегда вызывает недовольство людей, и сейчас чиновникам Силламяэского горуправления почти ежедневно приходится объяснять негодующим горожанам, что это необходимо, а к концу лета территория около центра культуры станет еще одним привлекательным уголком города свежих морских ветров.

По словам заведующего отделом городского хозяйства Юрия Петренко, желание реконструировать парковочную площадку назрело давно, и не только потому, что она находится в плачевном состоянии, но и потому, что тесная - в центр культуры приезжают не только силламяэсцы, но и жители других городов региона. Кроме того, в прежние годы около центра культуры проходили массовые праздники, а шествия захватывали часть улицы Кеск, которая перекрывалась.