Ида-Вируская центральная больница начинает вакцинацию людей в возрасте от 40 лет

- Если будет свободное время, провакцинироваться можно будет уже на этой неделе, - сказала руководитель больницы по связям с общественностью Анна Медведева, добавив, что до конца этой недели люди в возрастной группе 40+ могут в приоритетном порядке зарезервировать время вакцинации на следующую неделю.