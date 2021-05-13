Чт, 13.05.2021
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Ида-Вируская центральная больница начинает вакцинацию людей в возрасте от 40 лет

Ида-Вируская центральная больница проводит вакцинацию желающих как в Ярвеском доме здоровья, так и в Ахтмеской поликлинике. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

С четверга, 13 мая, люди в возрасте от 40 лет могут забронировать время вакцинации в Ида-Вируской центральной больнице. 

- Если будет свободное время, провакцинироваться можно будет уже на этой неделе, - сказала руководитель больницы по связям с общественностью Анна Медведева,  добавив, что до конца этой недели люди в возрастной группе 40+ могут в приоритетном порядке зарезервировать время вакцинации на следующую неделю. 

На этой неделе сделать прививку можно в Ярвеском доме здоровья Ида-Вируской центральной больницы в четверг и субботу, в Ахтмеской поликлинике - в четверг.

Используются вакцины "Moderna" или "AstraZeneca". 

Время вакцинации можно забронировать в общегосударственной дигирегистратуре или позвонив в регистратуру больницы по телефону 33 111 33.

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