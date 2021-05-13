Ида-Вируская центральная больница начинает вакцинацию людей в возрасте от 40 лет
С четверга, 13 мая, люди в возрасте от 40 лет могут забронировать время вакцинации в Ида-Вируской центральной больнице.
С четверга, 13 мая, люди в возрасте от 40 лет могут забронировать время вакцинации в Ида-Вируской центральной больнице.
- Если будет свободное время, провакцинироваться можно будет уже на этой неделе, - сказала руководитель больницы по связям с общественностью Анна Медведева, добавив, что до конца этой недели люди в возрастной группе 40+ могут в приоритетном порядке зарезервировать время вакцинации на следующую неделю.
На этой неделе сделать прививку можно в Ярвеском доме здоровья Ида-Вируской центральной больницы в четверг и субботу, в Ахтмеской поликлинике - в четверг.
Используются вакцины "Moderna" или "AstraZeneca".
Время вакцинации можно забронировать в общегосударственной дигирегистратуре или позвонив в регистратуру больницы по телефону 33 111 33.