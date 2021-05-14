Кайре Кеэро: Пропаганда йыхвиской власти - ложь, демагогия и самовосхваление

На одной фотографии волостной старейшина Конрад стоит с ведром роз. Как следует из текста, подарить женщинам цветы в Женский день - это его собственная инициатива. Вот такой он хороший человек! Чтобы никто в этом не усомнился, под фото подпись - "Фотофакт".

Помощник старейшины Эвелин Данилов цитирует Конфуция: "Управление - это исправление. Изменение чего-то к лучшему. И именно этим мы занимаемся изо дня в день". И добавляет свои мысли: "Жизнь меня хорошо научила. Научила бороться, научила выживать и - самое важное - научила делать добро и видеть дальше своего носа. Дала умение понимать и помогать, умение жертвовать личным временем. Умение заботиться и беспокоиться о незнакомцах".

Председатель волостного собрания Алексей Наумкин публикует в "Фейсбуке" на русском языке призыв "Сделаем вместе Йыхви самым красивым городом Эстонии!" и свое наблюдение: "Ура, территория Йыхвиской волости - самая чистая в Эстонии!" (и что с того, что Йыхвиский парк убирают военнослужащие). Несколько раз его публикации начинаются с обнадеживающих волостных жителей слов: "Все будет хорошо!".

Случается, что волостным руководителям приходится говорить и о негативе. Это не представляет для наших "друзей" никаких трудностей. Ведь они ни в чем не виноваты! Они - жертвы, их постоянно обижают! Противники (читай: враги) недоброжелательны и неправильно понимают происходящее. Разумеется, советник по связям с общественностью не сравнивала Йыхви с дырой. Разумеется, прежние руководители и работники волостных учреждений не справлялись со своей работой! Даже комиссия по трудовым спорам и суд относятся к Йыхвиской волости несправедливо и с предубеждением. Есть только одна-единственная истина, и монополия на истину - в руках волостных руководителей!

Знаете, у меня для вас новость: я сыта этим по горло!

У меня как йыхвиского налогоплательщика кто-нибудь спросил, хочу ли я оплачивать вашу пропаганду из своего кармана?

Ваша деятельность напоминает мне политический проект театра "NO99" "Ühtne Eesti suurkogu" ("Съезд "Единой Эстонии"). В том спектакле актер Андрес Мяхар в своей речи выплеснул всю подавленную ярость, презрение и разочарование во всем политическом. Мне бы тоже хотелось, подобно Мяхару, стоять на крыше с сине-черно-белым флагом и кричать: "ИДИТЕ…, РУКОВОДИТЕЛИ ЙЫХВИСКОЙ ВОЛОСТИ!".

Ведь скажите, волостной старейшина Юри Конрад, какой от вас был толк для Йыхви? Что вы на самом деле сделали на благо Йыхви, помимо самолюбования? Считаете ли вы себя таким же сильным политиком, как Юрген Лиги, в подражание которому вы после прививки от коронавируса позировали в медиа с голым торсом? Может, скоро вы по его примеру и зад оголите, выборы ведь не за горами?

"У меня как йыхвиского налогоплательщика кто-нибудь спросил, хочу ли я оплачивать вашу пропаганду из своего кармана?". Кайре Кеэро 37