Кайре Кеэро: Пропаганда йыхвиской власти - ложь, демагогия и самовосхваление
На дворе утро. Вытаскиваю из почтового ящика издания, которые я на самом деле не заказывала. Открываю "Панораму" и "Вестник Йыхви" - оттуда смотрят знакомые лица. Конрад, Данилов, Наумкин. Три вождя и учителя, точно былые основоположники коммунистической идеологии Ленин, Маркс и Энгельс. Как житель Йыхви вдобавок смотрю, что пишут о моем городе в социальных сетях. Все те же лица. Крупным планом. Ежедневные спутники - словно члены семьи или, наоборот, незваные гости? Похожие оправы для очков. Похожие слова. Та же демагогия, то же самовосхваление. Все для народа! Все ради волостных жителей! "Поют", как религиозная семья Сынаялгов: "Приходите все, бедные и богатые. Приходите все, кто только хочет. Приходите все, у кого нет денег…".