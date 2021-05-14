Сб, 15.05.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Кайре Кеэро: Пропаганда йыхвиской власти - ложь, демагогия и самовосхваление

Кайре Кеэро, жительница Йыхви. ФОТО: Erakogu

На дворе утро. Вытаскиваю из почтового ящика издания, которые я на самом деле не заказывала. Открываю "Панораму" и "Вестник Йыхви" - оттуда смотрят знакомые лица. Конрад, Данилов, Наумкин. Три вождя и учителя, точно былые основоположники коммунистической идеологии Ленин, Маркс и Энгельс. Как житель Йыхви вдобавок смотрю, что пишут о моем городе в социальных сетях. Все те же лица. Крупным планом. Ежедневные спутники - словно члены семьи или, наоборот, незваные гости? Похожие оправы для очков. Похожие слова. Та же демагогия, то же самовосхваление. Все для народа! Все ради волостных жителей! "Поют", как религиозная семья Сынаялгов: "Приходите все, бедные и богатые. Приходите все, кто только хочет. Приходите все, у кого нет денег…".

На одной фотографии волостной старейшина Конрад стоит с ведром роз. Как следует из текста, подарить женщинам цветы в Женский день - это его собственная инициатива. Вот такой он хороший человек! Чтобы никто в этом не усомнился, под фото подпись - "Фотофакт".

Помощник старейшины Эвелин Данилов цитирует Конфуция: "Управление - это исправление. Изменение чего-то к лучшему. И именно этим мы занимаемся изо дня в день". И добавляет свои мысли: "Жизнь меня хорошо научила. Научила бороться, научила выживать и - самое важное - научила делать добро и видеть дальше своего носа. Дала умение понимать и помогать, умение жертвовать личным временем. Умение заботиться и беспокоиться о незнакомцах".

Председатель волостного собрания Алексей Наумкин публикует в "Фейсбуке" на русском языке призыв "Сделаем вместе Йыхви самым красивым городом Эстонии!" и свое наблюдение: "Ура, территория Йыхвиской волости - самая чистая в Эстонии!" (и что с того, что Йыхвиский парк убирают военнослужащие). Несколько раз его публикации начинаются с обнадеживающих волостных жителей слов: "Все будет хорошо!".

Случается, что волостным руководителям приходится говорить и о негативе. Это не представляет для наших "друзей" никаких трудностей. Ведь они ни в чем не виноваты! Они - жертвы, их постоянно обижают! Противники (читай: враги) недоброжелательны и неправильно понимают происходящее. Разумеется, советник по связям с общественностью не сравнивала Йыхви с дырой. Разумеется, прежние руководители и работники волостных учреждений не справлялись со своей работой! Даже комиссия по трудовым спорам и суд относятся к Йыхвиской волости несправедливо и с предубеждением. Есть только одна-единственная истина, и монополия на истину - в руках волостных руководителей!

Знаете, у меня для вас новость: я сыта этим по горло!

У меня как йыхвиского налогоплательщика кто-нибудь спросил, хочу ли я оплачивать вашу пропаганду из своего кармана?

Ваша деятельность напоминает мне политический проект театра "NO99" "Ühtne Eesti suurkogu" ("Съезд "Единой Эстонии"). В том спектакле актер Андрес Мяхар в своей речи выплеснул всю подавленную ярость, презрение и разочарование во всем политическом. Мне бы тоже хотелось, подобно Мяхару, стоять на крыше с сине-черно-белым флагом и кричать: "ИДИТЕ…, РУКОВОДИТЕЛИ ЙЫХВИСКОЙ ВОЛОСТИ!".

Ведь скажите, волостной старейшина Юри Конрад, какой от вас был толк для Йыхви? Что вы на самом деле сделали на благо Йыхви, помимо самолюбования? Считаете ли вы себя таким же сильным политиком, как Юрген Лиги, в подражание которому вы после прививки от коронавируса позировали в медиа с голым торсом? Может, скоро вы по его примеру и зад оголите, выборы ведь не за горами? 

"У меня как йыхвиского налогоплательщика кто-нибудь спросил, хочу ли я оплачивать вашу пропаганду из своего кармана?".

Кайре Кеэро

Помощник старейшины Эвелин Данилов, в социальных медиа вы создали себе образ матери Терезы, посвятившей свою жизнь служению бедным и больным. На самом деле вы врете почем зря. В истории с Йыхвиской центральной библиотекой вы постоянно вводите общественность в заблуждение ложной информацией.

Невзирая на решения комиссии по трудовым спорам и суда, вы продолжаете настаивать, что речь шла не о травле на рабочем месте, а о конфликте работников. Разве обеспечение нормальной рабочей обстановки не является прямой должностной обязанностью руководителя учреждения? Каков был ваш вклад в это, если он был? Вы говорите, что заботитесь о животных, а о своем работнике, получается, нет?

Теперь вы научились у камрадов новому демагогическому приему: нужно сказать, что работник не справлялся со своей работой! Но почему же вы не сказали об этом в суде, хотя сами обжаловали решение комиссии по трудовым спорам? Потому что в суде имеют значение только конкретные доказательства, а не ложные обвинения. А в медиа вы можете говорить что угодно.

Руководителей Йыхвиской волости, по моему мнению, лучше всего описывает цитата из статьи "Mis juhtub homme?" ("Что будет завтра?"), опубликованной театром "NO99" перед "Съездом "Единой Эстонии": "Они не особо талантливые, но это незаметно, поскольку их защищает хорошо налаженная круговая порука. У них не очень хорошее образование, но мы об этом не знаем, потому что для нас они - незнакомые серые тени на стене. Они играют нашими деньгами, будущим и, в конце концов, жизнями, однако они не отвечают за принятые решения, потому что никто от них этого не требует. Когда мы их критикуем, они осыпают нас бранью. Да, наверное, вы понимаете, они - солдаты партии и их много".

Я больше не хочу опускать глаза и испытывать неловкость, когда меня в очередной раз спрашивают, мол, что у вас там в Йыхви происходит. Возможно, именно из-за вас люди уезжают из нашей волости, уезда или даже из Эстонии.

Я не собираюсь, подобно страусу, прятать голову в песок и делать вид, что местная политика меня не касается. Уверена, что многие люди, читая мою статью, почувствуют, что говорят за них: наконец-то говорят правду, наконец-то коррумпированных и лживых политиков и грязную политику посылают в ж…

Предстоящие выборы покажут, действительно ли йыхвиский народ заслуживает таких руководителей, как вы.

Всем прекрасной весны!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back