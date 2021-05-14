В Йыхви зреет новый переворот: от центристов хотят избавиться

В центристской фракции волостного собрания уже довольно давно зрел план снять с должностей старейшину Юри Конрада и председателя волостного собрания Алексея Наумкина. Центристская фракция Йыхвиского волостного собрания состоит из пяти членов, однако в нее входит только один член Центристской партии - Мартин Репинский.