В Йыхви зреет новый переворот: от центристов хотят избавиться
В Йыхви готовится очередной властный переворот, в ходе которого хотят выразить недоверие состоящим в рядах Центристской партии волостному старейшине и председателю волостного собрания.
В Йыхви готовится очередной властный переворот, в ходе которого хотят выразить недоверие состоящим в рядах Центристской партии волостному старейшине и председателю волостного собрания.
В центристской фракции волостного собрания уже довольно давно зрел план снять с должностей старейшину Юри Конрада и председателя волостного собрания Алексея Наумкина. Центристская фракция Йыхвиского волостного собрания состоит из пяти членов, однако в нее входит только один член Центристской партии - Мартин Репинский.