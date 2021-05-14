Сб, 15.05.2021
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В Йыхви зреет новый переворот: от центристов хотят избавиться

Йыхвиская коалиция планирует заявить о недоверии своему председателю волостного собрания Алексею Наумкину и волостному старейшине Юри Конраду. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхви готовится очередной властный переворот, в ходе которого хотят выразить недоверие состоящим в рядах Центристской партии волостному старейшине и председателю волостного собрания.

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В центристской фракции волостного собрания уже довольно давно зрел план снять с должностей старейшину Юри Конрада и председателя волостного собрания Алексея Наумкина. Центристская фракция Йыхвиского волостного собрания состоит из пяти членов, однако в нее входит только один член Центристской партии - Мартин Репинский.

Необходимые подписи собраны

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