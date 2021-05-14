Через четыре года на железной дороге Таллинн-Нарва поездов может стать больше
Когда прибудут новые поезда "Elron", освободившиеся старые перебросят с железной дороги Таллинн - Тарту на другие линии, в первую очередь - на нарвскую.
Когда прибудут новые поезда "Elron", освободившиеся старые перебросят с железной дороги Таллинн - Тарту на другие линии, в первую очередь - на нарвскую.
Шесть новых поездов "Elron" поступят в Эстонию в 2024 году и, в соответствии с нынешним планом, будут курсировать между Тарту и Таллинном. Освободившиеся же там поезда отправят на линии, где их не хватает.