Сб, 15.05.2021
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Через четыре года на железной дороге Таллинн-Нарва поездов может стать больше

До "Elron" в Нарву ходил один поезд в день, а сейчас - пять. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Когда прибудут новые поезда "Elron", освободившиеся старые перебросят с железной дороги Таллинн - Тарту на другие линии, в первую очередь - на нарвскую.

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Шесть новых поездов "Elron" поступят в Эстонию в 2024 году и, в соответствии с нынешним планом, будут курсировать между Тарту и Таллинном. Освободившиеся же там поезда отправят на линии, где их не хватает.

До этого сделать железнодорожное движение более плотным нельзя, ведь поездов просто нет.

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