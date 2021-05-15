ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ ⟩ На водород прежде всего перейдут автобусы и поезда
Водород обязательно следует изучать и использовать, однако в ближайшие годы это не поможет Ида-Вирумаа, говорят предприниматели.
Водород обязательно следует изучать и использовать, однако в ближайшие годы это не поможет Ида-Вирумаа, говорят предприниматели.
В энергопотреблении Евросоюза на долю водорода приходится менее двух процентов и производится он в основном из ископаемых топлив. Через 30 лет доля водорода должна увеличиться до 13-14 процентов, и это должен быть зеленый водород, то есть произведенный из возобновляемых источников.
Ида-Вирумаа мог бы стать в Эстонии одним из локомотивов производства и использования водорода, уверен член учрежденного недавно Ида-Вирумааского водородного кластера, консультант ТОО "Cumulus Consulting" Михкель Лаан.
Прежде всего на водородное топливо могут перейти автобусы. Далее на зеленый водород могут перейти поезда, затем - морской, шоссейный и воздушный транспорт. После этого использование водорода могло бы начаться в складском хозяйстве, логистике и промышленности, например, в металлургии. Действующие примеры всего этого можно найти во всем мире.
Начинать проще всего с автобусами, говорит Лаан. Если построить, к примеру, в Нарвском бизнес-парке солнечную станцию площадью 20 гектаров, то мощность панелей составит 20 мегаватт и из этого количества зеленой энергии можно будет производить 350-360 тонн водорода в год. Такого количества хватило бы для двадцати-тридцати автобусов.
Первые автобусы на водороде могли бы, по его оценке, появиться в Ида-Вирумаа уже через два-три года. Чтобы показать, что в общественном транспорте зеленый водород использовать можно.
Однако только автобусов, будь их на ходу несколько единиц или несколько десятков, недостаточно. На месте надо будет выстроить целую цепочку, начиная с производства зеленой энергии и заканчивая производством и складированием водорода, а также водородными заправочными станциями.
Все это должно находиться в одном месте, ведь транспортировка водорода сложна из-за больших потерь и требует много дополнительной энергии.
Если 20-гектарного солнечного парка достаточно для пары десятков автобусов, то следующие планы потребуют очень много новых источников возобновляемой энергии. Так много, что производимая с помощью первого солнечного парка тонна водорода в день покрывала бы только один процент будущей потребности.
Новые источники возобновляемой энергии означают для Ида-Вирумаа и для Эстонии в целом главным образом солнечные парки. Ветряки строятся не особо активно, а в здешнем регионе создание ветропарков ограничено также соображениями обороноспособности.
Производство водорода - особенно зеленого - обходится дорого и его цена пока неконкурентоспособна.
Ездить на водороде - в два-три раза дороже, чем на дизельном топливе, приводит сравнение Лаан.
Поэтому немыслимо начинать строить водородную цепочку без поддержек. Первый план водородного кластера - производить водород из энергии солнечного парка и запустить несколько десятков автобусов на водороде - стоил бы 20-30 миллионов евро.
Если бы цепочка была создана, то действовала бы далее без поддержки и цена километра пробега газового и дизельного автобусов не различалась бы.
Поскольку на уровне Европы именно водород выбран новым энергоносителем, то есть также возможность получать поддержки для соответствующих начинаний.
Для первого этапа поддержку можно было бы получить от предназначенных для Ида-Вирумаа пособий справедливого перехода - Лаан считает, что эти деньги следовало бы вложить в крупные начинания.
Координирующий в Ида-Вирумааском союзе самоуправлений справедливый переход Харди Мурула не считает правильным поддерживать водородную цепочку из этого фонда. Еврокомиссия тоже неоднократно подчеркивала, что зеленый поворот следует совершать за счет других денег.
Фонд справедливого перехода создан для того, чтобы смягчить побочные воздействия от движения к климатической нейтральности. В нашем уезде по окончании производства ископаемых топлив под ударом окажутся многие рабочие места, то есть главная задача фонда - содействовать созданию новых рабочих мест.
О связи водородной цепочки со справедливым переходом можно было бы говорить в случае, если бы с ее созданием тут в ближайшие годы появились также заводы ветрогенераторов или аккумуляторов, производители необходимых для производства водорода электролизаторов или водородных автобусов - вместе с реальными рабочими местами.
- Я не отважился бы сегодня подписаться под тем, что водород спасет Ида-Вирумаа, - говорит Мурула.
Хотя водород, бесспорно, является одной из возможностей, над которой нужно продолжать работать, и он наверняка мог бы стать топливом будущего.
Михкель Лаан допускает, что в первые три года водород, конечно, не создаст тысячи новых рабочих мест. Настолько принципиальные изменения и невозможны в столь короткий срок. Однако данные инициативы создадут предпосылки для образования следующего "пласта", и тогда уже предприниматели начнут решать, как действовать дальше.
Идея водородной экономики - это не просто зеленый переворот, ведь в Ида-Вирумаа возникнет новая отрасль экономики, подтверждает Лаан. В будущем вся промышленность должна стать зеленой и, при реорганизации экономики и предпринимательства с таким прицелом, в отдаленной перспективе возникнут также новые рабочие места.
Производство электроэнергии из сланца прекратится с 2035 года, до этого есть еще довольно много времени.
- В сланцевой энергетике за последние 15 лет исчезли тысячи рабочих мест, при этом новых идей рядом не было, - не видит он причин для паники.
Водород не может быть единственной вещью, которая спасет Ида-Вирумаа, но он мог бы подтолкнуть к реорганизации энергетики и экономической логики.
Однако прежде всего государство должно четко сказать, какого решения мы хотим в Эстонии, то есть необходима водородная стратегия.
В результате отбора идей водородной технологии Эстонии в список вошло довольно много интересных проектов.
- 150 миллионов, 120 миллионов… "Tallinna Sadam" планирует инвестицию даже в 635 миллионов, - дает представление об объемах участвующий в собрании водородной рабочей группы член правления ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэт Куусмик.
Само ЦУ занимается сейчас водородными проектами двух частных инвесторов.
Эстонский предприниматель хочет построить транспортные цепочки, а зарубежный инвестор планирует производить водород для химпроизводств (и, может быть, производить топливо на базе водорода).
Куусмик верит, что в дальней перспективе у водорода наверняка есть будущее, тем более что Евросоюз его мощно поддерживает.
Производство водорода путем электролиза известно уже очень давно, напоминает технический директор "VKG" Меэлис Эльдерманн.
Почему же его до сих пор не применяют?
Потому, что производство водорода по современным технологиям обходится очень дорого.
Кроме того, водород как энергоноситель очень привередлив и его энергоемкость мала.
Начало применения водорода означало бы, по словам Эльдерманна, новый технологический скачок. Однако на разработку новой технологии до изготовления полупроизводственного пилотного оборудования потребовалось бы довольно много времени.
- Евросоюз поставил цель производить к 2025 году до миллиона кубометров промышленного водорода, а к 2030 году - десять миллионов кубометров. На фоне общего энергопотребления эти десять миллионов - чисто опытно-технологическая деятельность.
Эльдерманн напоминает еще об одной вещи. В 2008 году говорили, что вот-вот приступят к созданию оборудования для улавливания СО2 и этим значительно уменьшат выбросы СО2 в атмосферу. До сего дня не существует ни одной экономически подтвержденной технологии, которая бы себя окупала.
Однако связанные с водородом знания в любом случае необходимы, и в "VKG" не упускают из виду соответствующие исследования и деятельность.
Eesti Energia присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода, чтобы ускорить появление инновационных, чистых и ориентированных на будущее энергетических решений в Эстонии и на других внутренних рынках предприятия, поддерживая тем самым зеленую революцию в регионе.
Альянс чистого водорода нацелен на внедрение водородных технологий в Европе уже к 2030 году и на объединение возобновляемой энергии и производства водорода с нулевым уровнем выбросов для промышленности, транспортного и других секторов. Целью на 2050 год является поддержание достижения климатической нейтральности в Европе и достижение позиции мирового лидера в этой области.
По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса (на снимке), водород может быть одним из ключевых компонентов в достижении долгосрочных климатических целей. Как крупнейший производитель возобновляемой энергии в регионе компания имеет потенциал стать ведущим производителем "зеленого" водорода в странах Балтии, используя свои имеющиеся ветропарки.
- Резкое сокращение выбросов углерода в последние годы и рост производства возобновляемой энергии позволили Eesti Energia внести значительный вклад в то, что уже сейчас мы достигли климатических целей 2030 года. Для достижения долгосрочных климатических целей водородная стратегия Европейской комиссии рассматривает водород в качестве одного из ключевых компонентов, который к 2050 году должен покрыть 60% потребности сезонного аккумулирования энергии, - сказал Вальс.
- Развивая способность производить водород из возобновляемых источников энергии на промышленном уровне, мы можем решить несколько насущных проблем: у нас будет возможность аккумулировать зависящий от погодных условий объем возобновляемой энергии, поддержать значительное сокращение работающего на ископаемом топливе и загрязняющем окружающую среду транспортного сектора и создать в Эстонии новые компетенции на основе технологий будущего. Для их достижения требуются поддержка и партнеры, появлению которых способствует членство в альянсе.
В ближайшие годы Eesti Energia хочет запустить пилотные проекты по производству "зеленого" водорода в непосредственной близости от своих ветропарков и в сотрудничестве с другими предприятиями доставить продукцию конечным потребителям, например, железнодорожному, городскому или шоссейному транспорту.
- В настоящее время водород производится в основном из природного газа или ископаемого топлива. "Зеленый" водород становится чистым благодаря его производству полностью из возобновляемых источников энергии. Принадлежность к Альянсу чистого водорода позволяет нам быть в авангарде разработок в этой области и напрямую влиять на зеленую революцию в Эстонии, на наших домашних рынках и во всей Европе, - добавил Вальс. - Я считаю, что у Эстонии есть потенциал стать таким же важным игроком в развитии водородных технологий в мире, каким мы были в секторе информационных технологий или сланца на протяжении десятилетий.
При производстве или использовании водорода из возобновляемых источников энергии в воздух не выбрасывается углерод. Поэтому его рассматривают в качестве решения для снижения влияния на окружающую среду в тех промышленных процессах и секторах экономики, где сокращение выбросов является критически важным, но трудно достижимым другими способами, такими как электрификация.
Европейский альянс чистого водорода был создан в марте 2020 года в рамках новой промышленной стратегии Европы. Это часть европейского плана по ускорению сокращения выбросов углерода в промышленном секторе при сохранении его конкурентоспособности. Водород рассматривается как один из ключевых компонентов в достижении целей Европейского зеленого соглашения, поскольку он дает много хороших результатов, как в энергетике, так и в других сферах, начиная от аккумулирования энергии и заканчивая топливом для тяжелого транспорта и сырьем для энергоемких отраслей.
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