ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ ⟩ На водород прежде всего перейдут автобусы и поезда

Куусмик верит, что в дальней перспективе у водорода наверняка есть будущее, тем более что Евросоюз его мощно поддерживает.

Привередливый энергоноситель

Производство водорода путем электролиза известно уже очень давно, напоминает технический директор "VKG" Меэлис Эльдерманн.

Почему же его до сих пор не применяют?

Потому, что производство водорода по современным технологиям обходится очень дорого.

Кроме того, водород как энергоноситель очень привередлив и его энергоемкость мала.

Начало применения водорода означало бы, по словам Эльдерманна, новый технологический скачок. Однако на разработку новой технологии до изготовления полупроизводственного пилотного оборудования потребовалось бы довольно много времени.

- Евросоюз поставил цель производить к 2025 году до миллиона кубометров промышленного водорода, а к 2030 году - десять миллионов кубометров. На фоне общего энергопотребления эти десять миллионов - чисто опытно-технологическая деятельность.

Эльдерманн напоминает еще об одной вещи. В 2008 году говорили, что вот-вот приступят к созданию оборудования для улавливания СО2 и этим значительно уменьшат выбросы СО2 в атмосферу. До сего дня не существует ни одной экономически подтвержденной технологии, которая бы себя окупала.

Однако связанные с водородом знания в любом случае необходимы, и в "VKG" не упускают из виду соответствующие исследования и деятельность.

Концерн Eesti Energia стал одним из пионеров использования "зеленого" водорода в Европе

Eesti Energia присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода, чтобы ускорить появление инновационных, чистых и ориентированных на будущее энергетических решений в Эстонии и на других внутренних рынках предприятия, поддерживая тем самым зеленую революцию в регионе.

Альянс чистого водорода нацелен на внедрение водородных технологий в Европе уже к 2030 году и на объединение возобновляемой энергии и производства водорода с нулевым уровнем выбросов для промышленности, транспортного и других секторов. Целью на 2050 год является поддержание достижения климатической нейтральности в Европе и достижение позиции мирового лидера в этой области.

Маргус Вальс. ФОТО: Eesti Energia

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса (на снимке), водород может быть одним из ключевых компонентов в достижении долгосрочных климатических целей. Как крупнейший производитель возобновляемой энергии в регионе компания имеет потенциал стать ведущим производителем "зеленого" водорода в странах Балтии, используя свои имеющиеся ветропарки.

- Резкое сокращение выбросов углерода в последние годы и рост производства возобновляемой энергии позволили Eesti Energia внести значительный вклад в то, что уже сейчас мы достигли климатических целей 2030 года. Для достижения долгосрочных климатических целей водородная стратегия Европейской комиссии рассматривает водород в качестве одного из ключевых компонентов, который к 2050 году должен покрыть 60% потребности сезонного аккумулирования энергии, - сказал Вальс.