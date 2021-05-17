СПАСАТЕЛИ ⟩ Горящий придверный коврик всполошил спасателей

СПАСАТЕЛИ ⟩ Горящий придверный коврик всполошил спасателей14-17 мая 2021 г.
17 мая ночью в центр тревоги сообщили, что в подъезде девятиэтажного жилого дома виден дым.
17 мая ночью в центр тревоги сообщили, что в подъезде девятиэтажного жилого дома виден дым.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что за дверью квартиры на третьем этаже горит придверный коврик.
Дверь квартиры спасателям никто не открыл. Поскольку было опасение, что дым мог проникнуть в квартиру и причинить вред здоровью жильцов, спасателям пришлось воспользоваться пожарной автолестницей. Проникнув в квартиру через окно, спасатели удостоверились, что людей в квартире нет.
Обстоятельства возгорания устанавливаются.
14 мая в первой половине дня на площадке по приему металлолома на улице Каазику в деревне Йыхви загорелся старый фургон. Работники предприятия попытались потушить автомобиль своими силами, но безуспешно. С помощью спасателей возгорание потушили примерно за двадцать минут.
Фургон был полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неисправности электрической системы автомобиля.