СПАСАТЕЛИ ⟩ Горящий придверный коврик всполошил спасателей

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что за дверью квартиры на третьем этаже горит придверный коврик.

Дверь квартиры спасателям никто не открыл. Поскольку было опасение, что дым мог проникнуть в квартиру и причинить вред здоровью жильцов, спасателям пришлось воспользоваться пожарной автолестницей. Проникнув в квартиру через окно, спасатели удостоверились, что людей в квартире нет.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Загорелся старый автомобиль

14 мая в первой половине дня на площадке по приему металлолома на улице Каазику в деревне Йыхви загорелся старый фургон. Работники предприятия попытались потушить автомобиль своими силами, но безуспешно. С помощью спасателей возгорание потушили примерно за двадцать минут.