"Trans" проиграл третью встречу подряд

В проходившей на газоне домашнего стадиона "Kreenholm" игре соперники забили все три гола во втором тайме.

Для "Trans" это стало третьим поражением подряд. В середине прошлой недели нарвитяне проиграли в полуфинале Кубка Эстонии по футболу таллиннской "Flora" со счетом 1:2, лишившись последнего шанса сыграть в этом году в Евролиге. Неделю назад "Trans" уступил в лиге мастеров со счетом 1:2 команде "Nõmme Kalju".

В последних играх оба гола за команду нарвитян забил присоединившийся к ней в этом сезоне 20-летний воспитанник кохтла-ярвеского ФК "Järve" Глеб Певцов.