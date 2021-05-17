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"Trans" проиграл третью встречу подряд

Забивавший в последних играх за "Narva Trans" 20-летний Глеб Певцов. ФОТО: Narva Trans

Успешно начавший сезон "Narva Trans" в субботу проиграл 0:3 ближайшему конкуренту - таллиннскому "Legion".

В проходившей на газоне домашнего стадиона "Kreenholm" игре соперники забили все три гола во втором тайме.

Для "Trans" это стало третьим поражением подряд. В середине прошлой недели нарвитяне проиграли в полуфинале Кубка Эстонии по футболу таллиннской "Flora" со счетом 1:2, лишившись последнего шанса сыграть в этом году в Евролиге. Неделю назад "Trans" уступил в лиге мастеров со счетом 1:2 команде "Nõmme Kalju".

В последних играх оба гола за команду нарвитян забил присоединившийся к ней в этом сезоне 20-летний воспитанник кохтла-ярвеского ФК "Järve" Глеб Певцов.

Входивший несколько недель назад в первую тройку "Trans" опустился в лиге мастеров на 6-е место, набрав 14 очков.

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