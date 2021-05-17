"Trans" проиграл третью встречу подряд
Успешно начавший сезон "Narva Trans" в субботу проиграл 0:3 ближайшему конкуренту - таллиннскому "Legion".
Успешно начавший сезон "Narva Trans" в субботу проиграл 0:3 ближайшему конкуренту - таллиннскому "Legion".
В проходившей на газоне домашнего стадиона "Kreenholm" игре соперники забили все три гола во втором тайме.
Для "Trans" это стало третьим поражением подряд. В середине прошлой недели нарвитяне проиграли в полуфинале Кубка Эстонии по футболу таллиннской "Flora" со счетом 1:2, лишившись последнего шанса сыграть в этом году в Евролиге. Неделю назад "Trans" уступил в лиге мастеров со счетом 1:2 команде "Nõmme Kalju".
В последних играх оба гола за команду нарвитян забил присоединившийся к ней в этом сезоне 20-летний воспитанник кохтла-ярвеского ФК "Järve" Глеб Певцов.
Входивший несколько недель назад в первую тройку "Trans" опустился в лиге мастеров на 6-е место, набрав 14 очков.