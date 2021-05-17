ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Одним лишь брендом власть не свергнуть

Частично подкидывают угля в огонь партийные опросы, показывающие, что EKRE в Ида-Вирумаа начинает наступать центристам на пятки. Хотя пока все-таки преждевременно было бы предсказывать EKRE большой успех на местных выборах осенью.

В случае опросов важно учитывать, что среди респондентов - только граждане Эстонии, а в местных выборах участвовать могут и неграждане. Во-вторых, результаты проводящих опросы фирм довольно сильно различаются. Если "Turu-uuringute AS" сообщает о соотношении поддержки Центристской партии и EKRE 26:24, то "Norstat" приводит цифры 38:15.

Еще важнее то, что выражение поддержки бренду какой-то из партий в ходе опроса и поведение в день выборов, когда перед тобой списки конкретных кандидатов, - это довольно разные вещи. На местных выборах спектр предлагаемых вариантов гораздо пестрее благодаря избирательным союзам. Голос избирателя достается прежде всего известным на местах людям.

Однако именно с ними у EKRE больше всего проблем. Отец и сын Хельме, конечно, очень известны, но они не приедут баллотироваться в Нарву, Йыхви или Люганузе. С формированием местных организаций EKRE до сих пор не особо справлялась, и поэтому нет ничего удивительного в том, что и за полгода до выборов они не могут назвать своих местных лидеров и сказать, чего хотят добиться.