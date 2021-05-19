В четверг президент побывает в Нарве и Йыхви

Утром президент встретится в Нарвском колледже с его директором Мареком Саммулем и мэром Нарвы Катри Райк.

Президент также встретится с участниками программы SPIN для молодежи из группы риска, которые увлекаются футболом. Одним из активистов этой программы в Нарве является игрок футбольного клуба лиги мастеров "Нарва-Транс" Ирье, уроженец Кот-д'Ивуара.

Президент вручит в Нарве награды авторам лучших идей, родившихся в рамках городского хакатона "Garage48 Narva", и посетит металлообрабатывающее предприятие "HANZA Mechanics".