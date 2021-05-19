Чт, 20.05.2021
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В четверг президент побывает в Нарве и Йыхви

Керсти Кальюлайд. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Президент Керсти Кальюлайд посетит в четверг Ида-Вирумаа.

Утром президент встретится в Нарвском колледже с его директором Мареком Саммулем и мэром Нарвы Катри Райк.

Президент также встретится с участниками программы SPIN для молодежи из группы риска, которые увлекаются футболом. Одним из активистов этой программы в Нарве является игрок футбольного клуба лиги мастеров "Нарва-Транс" Ирье, уроженец Кот-д'Ивуара.

Президент вручит в Нарве награды авторам лучших идей, родившихся в рамках городского хакатона "Garage48 Narva", и посетит металлообрабатывающее предприятие "HANZA Mechanics".

В Йыхви президент Кальюлайд примет участие в семинаре, который состоится в создаваемой здесь технологической школе, и обсудит с председателем школьного совета Тааветом Хинрикусом развитие и будущие потребности сектора образования и технологий. Она также посетит завод по производству железобетонных изделий "Liisbet Invest", который располагается в деревне Линна Йыхвиской волости.

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