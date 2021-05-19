МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.05-03.06

КУЛЬТУРА

Пятница, 21 мая

* На лугу у cондаской корчмы в 19.00 музыкальные впечатления предложат Михкель Маттизен и местная звезда вокала Миртель Пыдра. Концерт бесплатный.

Суббота, 29 мая

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.

Воскресенье, 30 мая

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.

* На лугу у сондаской корчмы в 14.00 - "Vahtramäe Emil", спектакль Вильяндиского детско-юношеского театра. Бесплатно.

* В Мяэтагузеском народном доме в 17.00 - концерт-спектакль "Agulihärrad. Sõnalis-muusikalised vested inimloomuse ainetel". На сцене - Арго Аадли и Индрек Ояри. Билет - 12-15 евро.

* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - "Kelli Uustani Trio". Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро.

СПОРТ

Четверг, 20 мая

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - XXXIV Йыхвиский день прыгуна. Информация: www.sportiv.ee.

* В Козе с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Разметка начинается на дороге Йыхви - Васкнарва у поселка Козе. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 21 мая

* В Кохтла-Нымме у певческой эстрады народного дома в 17.30 - этап беговой серии Тойлаской волости, мемориал Рихарда Роодена. Информация: www.toilasport.ee.

Суббота, 22 мая

* В Кохтла-Нымме у Эстонского музея-шахты в 9.00 - чемпионат Эстонии по альпинизму; день первый. Информация: www.matkaliit.ee.

* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - "Põleva Kivi XCO", I этап кубковой серии эстонских олимпийских кроссов "Husqvarna". Информация: www.xco.ee.

* В Нарва-Йыэсуу у "Nooruse SPA" в 12.00 - этап Нарвской беговой серии, Нарва-Йыэсууский пляжный бег. Информация: www.motus.ee.

Воскресенье, 23 мая

* В Кохтла-Нымме у Эстонского музея-шахты в 9.00 - чемпионат Эстонии по альпинизму; день второй. Информация: www.matkaliit.ee.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; трио.

Вторник, 25 мая

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - этап соревнований юных прыгунов кохтла-ярвеского клуба легкой атлетики "Atleetika".

Среда, 26 мая

* В Алутагузеском центре здоровья и спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.30 - викторина "Arukate akadeemia" / "Интеллектуальная академия".

Четверг, 27 мая

* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 29 мая

* На трассах оздоровительного спорта в Силламяэ в 8.00 - 12-часовой бег. Дополнительная информация: www.gurmeejooksud.ee

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуэты.

* От мызы Эдизе в 12.00 стартует III Бег двух мостов. Информация: www.sekundomer.ee.

Воскресенье, 30 мая

* У церкви в деревне Яама с 7.00 до 9.00 и с 10.00 до 13.00 в рамках месячника охраны природы проводятся сборы для похода на плотах по притокам. Информация: www.matkaklubi.ee.

Среда, 2 июня

* В Кивиылиском приключенческом центре в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.

Четверг, 3 июня

* В Онгассааре с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров по будням.

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