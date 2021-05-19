СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует драку школьников

В подъезде напали на мужчину

18 мая в подъезде жилого дома на улице Олеви в Кохтла-Ярве 27-летний мужчина напал на 42-летнего. Полиция задержала нападавшего.

Двое человек обмануты мошенниками

В Нарвское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, представившись сотрудником банка, позвонил 61-летнему мужчине и под предлогом проверки системы попросил его ввести пароли Smart-ID. Мужчина ввел коды и позже обнаружил, что с его счета исчезли 5000 евро.

Тогда же в Кохтла-Ярве жертвой мошенничества стал мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка и сообщивший, что была предпринята попытка перевести деньги с его банковского счета. Для проверки ситуации мошенник попросил ввести пароли Smart-ID. Мужчина ввел коды и затем обнаружил, что с его счета на неизвестный счет было переведено 830 евро.

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