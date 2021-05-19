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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует драку школьников
17-18 мая 2021 г.

Полиция. ФОТО: Marko Saarm

17 мая полиция начала расследование обстоятельств драки 16-летнего и 15-летнего подростков в одной из школ Кохтла-Ярве. Оба пострадали.

В подъезде напали на мужчину

18 мая в подъезде жилого дома на улице Олеви в Кохтла-Ярве 27-летний мужчина напал на 42-летнего. Полиция задержала нападавшего.

Двое человек обмануты мошенниками

В Нарвское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, представившись сотрудником банка, позвонил 61-летнему мужчине и под предлогом проверки системы попросил его ввести пароли Smart-ID. Мужчина ввел коды и позже обнаружил, что с его счета исчезли 5000 евро.

Тогда же в Кохтла-Ярве жертвой мошенничества стал мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка и сообщивший, что была предпринята попытка перевести деньги с его банковского счета. Для проверки ситуации мошенник попросил ввести пароли Smart-ID. Мужчина ввел коды и затем обнаружил, что с его счета на неизвестный счет было переведено 830 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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