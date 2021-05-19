Археологи расширили Васкнарвскую крепость

Калле Мерилай (на снимке в центре) показывает Айво Рауду (слева) и Дану Лукасу обнаруженные в ходе раскопок бревна, на которых были построены как наружная стена, так и орудийная башня. На заднем плане видна черная дверь орудийной башни, используемой в качестве подвала. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik