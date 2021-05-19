Чт, 20.05.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Археологи расширили Васкнарвскую крепость

Калле Мерилай (на снимке в центре) показывает Айво Рауду (слева) и Дану Лукасу обнаруженные в ходе раскопок бревна, на которых были построены как наружная стена, так и орудийная башня. На заднем плане видна черная дверь орудийной башни, используемой в качестве подвала. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во время раскопок в Васкнарвской крепости археологи обнаружили как местонахождение окружавших ее стен и орудийных башен, так и подвальный этаж.

Для подписчиков Для подписчиков

Волость Алутагузе решила построить между стен Васкнарвской орденской крепости площадку для торжеств. Уже в начале земляных работ стало ясно, что на какое-то время придется уступить место археологам.

Васкнарвскую крепость строили дважды

  • Васкнарвская крепость была построена в 1349 году магистром Ливонского ордена Госвином фон Херике для контроля за водными путями Чудского озера и реки Нарвы, однако псковичи разрушили ее в том же году во время военного похода.
  • С 1427 по 1442 год Ливонский орден заново отстроил крепость на прежнем месте.
  • Здание крепости было построено из плитняка, толщина стен составляла 2,6-3,6 метра. Трехэтажный жилой крепостной дом представлял собой здание с большими окнами и внутристенными лестницами, его высота, по имеющимся сведениям, составляла 12 метров, длина - 23 метра, ширина - 15 метров.
  • Крепость как центр Васкнарвского фогтства имела важное значение для обороны Старой Ливонии.

Источник: Википедия

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back