Археологи расширили Васкнарвскую крепость
Во время раскопок в Васкнарвской крепости археологи обнаружили как местонахождение окружавших ее стен и орудийных башен, так и подвальный этаж.
Во время раскопок в Васкнарвской крепости археологи обнаружили как местонахождение окружавших ее стен и орудийных башен, так и подвальный этаж.
Волость Алутагузе решила построить между стен Васкнарвской орденской крепости площадку для торжеств. Уже в начале земляных работ стало ясно, что на какое-то время придется уступить место археологам.