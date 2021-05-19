ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делает правительство для активизации вакцинации в Ида-Вирумаа?

Министр здоровья и труда ТАНЕЛЬ КИЙК:

- В Ида-Вирумаа имеются возможности вакцинироваться также на рабочем месте и дома. Туда направлены и самые большие партии вакцины; предлагается, скорее, вакцина "Moderna", нежели "Pfizer/BioNTech". И не потому, что она лучше или хуже, а просто потому, что "Moderna" дольше хранится в условиях обычного холодильника, то есть 30 дней по сравнению с пятью днями хранения у "Pfizer/BioNTech". Чтобы можно было более гибко применять ее и дойти до большего количества людей. Эту работу надо продолжать.