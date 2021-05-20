14-летняя Энели Ефимова из Силламяэ заняла восьмое место на ЧЕ по плаванию

Финал чемпионата Европы на сегодня - это главное достижение эстонских пловцов, со ссылкой на "Актуальную камеру" передает rus.err.ee.

Накануне Энели Ефимова установила новый рекорд страны на дистанции 100 метров брассом и в среду вышла на старт рядом со своей знаменитой однофамилицей, чемпионкой мира из России Юлией Ефимовой. Однако в финале доминировала не она, а лидер сезона шведка Софи Ханссон. Именно ей в итоге и досталось золото чемпионата.

Энели держалась за лидером три четверти дистанции и только на самом финише заметно уступила. В итоговом протоколе она осталась восьмой, но тем не менее время - 1 минута и 6,83 секунды - стало отличным результатом для юной дебютантки взрослого чемпионата.

"Я очень рада, что вообще попала в финал, но, конечно, чуть расстроена, что сейчас проплыла чуть хуже, чем в полуфинале. Но все-таки это опыт, и все хорошо", - прокомментировала Ефимова.

Отдельным рекордом является и то, что никогда прежде никто из пловчих не проплывал 100 метров брассом на титульных соревнованиях в 14-летнем возрасте так быстро, как сделала это Ефимова.

В четверг соревнования пловцов продолжатся, а завершится чемпионат Европы в воскресенье.

Как уже сообщало "Северное побережье", Энели Ефимова начала заниматься плаванием в силламяэском клубе "Kalev". В десять лет она выиграла свою первую медаль на чемпионате Эстонии среди взрослых. Несколько лет спустя, в возрасте 12 лет, поехала в Таллинн, чтобы продолжить учебу в спортивной гимназии "Audentes", и начала заниматься в школе плавания "Kalev" под руководством Хенри Хейна. Он сказал ERR, что начавшийся на этой неделе в Будапеште ЧЕ предназначен прежде всего для получения опыта участия в крупных соревнованиях. Основной упор в нынешнем сезоне сделают на юниорский чемпионат мира и Олимпийские игры.

По словам члена правления силламяэского клуба плавания "Kalev" Евгения Бугакова, Энели тренировалась в Силламяэ как под его руководством, так и под руководством Александра Чередникова и Сергея Максимова. "Она очень старательная и целеустремленная, и плавание ей просто нравится", - сказал он.