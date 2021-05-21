ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Артур Сепперн

Новый властный союз просуществовал едва ли три месяца, как в результате очередного властного переворота лагерь Сепперна/Осипенко вновь оказался у власти и в волостные старейшины завезли неизвестного человека из Валга - Юри Конрада, а место председателя волостного собрания выпросил для себя у Мартина Репинского Алексей Наумкин.

Теперь круг замкнулся. Тандем Артур Сепперн - Аллан Мянд опять свергает власть в Йыхви. При нынешнем составе волостного собрания это стало бы уже четвертой сменой власти. Однако картина нынче запутаннее прежней. Никто не знает, кто станет волостным старейшиной, кто войдет в новую коалицию и что вообще будет в ситуации, когда при нынешнем положении дел до следующих выборов остается в лучшем случае четыре очередных заседания волостного собрания. Теоретически можно успеть совершить и пятый властный переворот. Прямо-таки азарт просыпается!