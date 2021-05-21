ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Артур Сепперн
28 мая исполнится ровно год с того дня, когда входивший в коалицию Артур Сепперн подал в Йыхвиском волостном собрании заявление о недоверии тогдашнему волостному старейшине Максу Кауру. Планировалось снять Каура, а новым старейшиной должен был стать сам Сепперн. Однако этот план не прошел, и после большого переполоха в оппозицию загнали самого Сепперна вместе с центристской фракцией и избирательным списком Николая Осипенко "Meie Kodu". В завершение всего Сепперна вместе с Эдуардом Эастом исключили из Центристской партии.