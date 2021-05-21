Сб, 22.05.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Артур Сепперн

Артур Сепперн, депутат Йыхвиского волостного собрания. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

28 мая исполнится ровно год с того дня, когда входивший в коалицию Артур Сепперн подал в Йыхвиском волостном собрании заявление о недоверии тогдашнему волостному старейшине Максу Кауру. Планировалось снять Каура, а новым старейшиной должен был стать сам Сепперн. Однако этот план не прошел, и после большого переполоха в оппозицию загнали самого Сепперна вместе с центристской фракцией и избирательным списком Николая Осипенко "Meie Kodu". В завершение всего Сепперна вместе с Эдуардом Эастом исключили из Центристской партии.

Новый властный союз просуществовал едва ли три месяца, как в результате очередного властного переворота лагерь Сепперна/Осипенко вновь оказался у власти и в волостные старейшины завезли неизвестного человека из Валга - Юри Конрада, а место председателя волостного собрания выпросил для себя у Мартина Репинского Алексей Наумкин.

Теперь круг замкнулся. Тандем Артур Сепперн - Аллан Мянд опять свергает власть в Йыхви. При нынешнем составе волостного собрания это стало бы уже четвертой сменой власти. Однако картина нынче запутаннее прежней. Никто не знает, кто станет волостным старейшиной, кто войдет в новую коалицию и что вообще будет в ситуации, когда при нынешнем положении дел до следующих выборов остается в лучшем случае четыре очередных заседания волостного собрания. Теоретически можно успеть совершить и пятый властный переворот. Прямо-таки азарт просыпается!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back