На Йыхвиском кладбище есть место, куда волостной специалист по кладбищам Лийви Мёлдер предпочитает не заходить и другим не советует. Это охраняемая как памятник старины разрушающаяся часовня, единственное назначение которой сейчас - подпирать вытащенные из старых могил древние кресты. Старые надгробия, которые никто не охраняет и которые со временем загадочным образом оттуда исчезают.

- Как смеют разорять могилы наших исконных жителей, могилы, которые нужно сохранять! Здесь наши корни, предки, наша культура! Кто дает такое право? - спрашивает йыхвиска Сирье Лук, у которой каждый раз после посещения Йыхвиского кладбища учащается пульс, ведь никогда не знаешь, какая картина откроется в самой старой части кладбища, где в последние годы с могил давно почивших йыхвисцев убираются надгробия и производятся подзахоронения.