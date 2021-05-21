Дороги, ведущие к принаровским деревням, получат непылящее покрытие
Ремонт ведущих в Кунингакюла гравийных дорог радует как жителей расположенных у пограничной реки деревень, так и дачников, отдыхающих в этих краях летом, а также пограничников.
Ремонт ведущих в Кунингакюла гравийных дорог радует как жителей расположенных у пограничной реки деревень, так и дачников, отдыхающих в этих краях летом, а также пограничников.
Местные жители много лет ждали, когда наконец-то дороги, которые в зависимости от погоды то пылят, то раскисают, получат приличное покрытие.