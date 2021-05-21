Сб, 22.05.2021
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Дороги, ведущие к принаровским деревням, получат непылящее покрытие

В вторник выравнивали и укатывали пятикилометровую гравийную дорогу Агусалу - Пермискюла. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ремонт ведущих в Кунингакюла гравийных дорог радует как жителей расположенных у пограничной реки деревень, так и дачников, отдыхающих в этих краях летом, а также пограничников.

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Местные жители много лет ждали, когда наконец-то дороги, которые в зависимости от погоды то пылят, то раскисают, получат приличное покрытие.

Бывший иллукаский волостной старейшина Олег Кузнецов вспоминает, что ему постоянно жаловались на проходящие у реки дороги. Главным образом возмущались из-за пыли и спрашивали, когда же наконец удастся приезжать домой на чистой машине. При ветреной погоде даже боялись сушить белье во дворах. Расположенные вблизи деревень участки дорог Департамент шоссейных дорог, правда, поливал время от времени соляным раствором, но при чуть более сильном ветре пыль все равно долетала до деревень. На пылящие и разбитые дороги жаловались также автобусные фирмы, пограничники тоже были недовольны тем, что их транспорт пачкается и разваливается. 

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