Тема коронавируса отразится в нынешнем балетном фестивале

В отличие от прошлого года Йыхвиский балетный фестиваль - одна из жемчужин культурной жизни Ида-Вирумаа - нынче состоится, однако все мероприятия пройдут в один день: в пятницу, 11 июня.

Организующая фестиваль 14-й год директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм сказала, что нынешний фестиваль по содержанию актуальнее, чем когда-либо раньше. Например, на нем откроется выставка нынешнего лауреата конкурса фотожурналистики, фотографа газеты "Õhtuleht" Станислава Мошкова "Балет на карантине: будни эстонских танцовщиков". На черно-белых фотографиях запечатлено, как танцовщики поддерживали форму в домашних условиях: одни готовили в пуантах, другие использовали дверцу шкафа в качестве станка, а кто-то отважился на громкие прыжки.

Вечером состоится эстонская премьера злободневного спектакля "Stringendo" для четырех танцовщиков и четырех музыкантов, автор которого - уроженка Нарва-Йыэсуу, бывшая балерина, а ныне дирижер и хореограф Мария Селецкая. "В нем отражены тоска людей по близости и объятиям именно во время ограничений", - сказала Тамм.

В один день уместятся еще детский спектакль артистов Национального балета Эстонии, а также встречи с балериной Аге Окс и Марией Селецкой.

По словам Пийи Тамм, изначально планировалось, что главными гостями нынешнего балетного фестиваля станут танцовщики Латвийской национальной оперы, однако в период действия ограничений ездить с большой труппой из страны в страну невозможно. Это подразумевало бы длительное планирование, но сейчас трудно предсказать, какие ограничения и правила будут действовать через месяц, в том числе, например, в отношении допустимой заполняемости зала. "Думаю, что нынешний однодневный фестиваль с насыщенной программой будет по-своему особенным и запоминающимся. После паузы в несколько месяцев любители культуры снова могут прийти в наш концертный дом", - отметила Тамм.

По ее словам, посетителям фестиваля необходимо носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию в зоне для публики. Зрители будут рассредоточены по концертному залу. На мероприятия без билета необходимо предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено.

XIV Йыхвиский балетный фестиваль. 11 июня в Йыхвиском концертном доме

* Концерт национальной оперы "Эстония" для самых маленьких в 11.00 в фойе на третьем этаже

По примеру больших оперных театров мира национальная опера "Эстония" организует концерты для малышей, на которые приглашаются дети в возрасте 0 до 3 лет. В исполнении ансамбля "Ooper-Kvartett" прозвучат шедевры классической музыки, хорошо подходящие как для малышей, которые побывают на своем первом концерте, так и для их родителей.

* Открытие выставки фотографий Станислава Мошкова "Балет на карантине: будни эстонских танцовщиков" в 16.00 в зале "Salva" Йыхвиского концертного дома

Как солисты Национального балета Эстонии поддерживали форму во время эпидемии? Одни готовили обед в пуантах, другие приспособили дверцу шкафа под станок, а кто-то даже осмелился громко прыгать в квартире.

* Автограф-сессия автора книги "Liblikalend" ("Полет бабочки") Аге Окс в 17.00 в зале "Salva" Йыхвиского концертного дома

Танец во все времена был одним из наиболее выразительных проявлений изменчивого эмоционального состояния человека. В книге балерина мирового класса Аге Окс раскрывает подоплеку своего яркого и насыщенного творческого пути. Судьба художника требует не только божественного дара, но и безраздельной преданности. Чем разностороннее личность, тем увлекательнее творчество. В "Полете бабочки" встречаются танцевальное искусство Аге Окс, текст Дорис Карева и фотографии Стины Казе. Книгу выпустило издательство "Pilgrim".

* Встреча с Марией Селецкой в 18.15 в зале "Salva" Йыхвиского концертного дома

Дирижер Мария Селецкая - уроженка Нарва-Йыэсуу, в прошлом балерина.

Мария - выпускница Таллиннского балетного училища и Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. Она танцевала в национальной опере "Эстония", Берлинской государственной опере, Цюрихском балете и Королевском балете Фландрии. В качестве приглашенной солистки выступала во многих театрах по всему миру.

С ноября 2019 года Мария является постоянным приглашенным дирижером (Conductor-in-Residence) Национального балета Канады. С января 2021 года учится оркестровому дирижированию в Эстонской академии музыки и театра в классе маэстро Арво Волмера.

На все встречи в зале "Salva" вход свободный, однако количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по телефону 334 2000 или по адресу э-почты jkm.pilet@concert.ee.

* Вечер балета. "Stringendo" в 19.00 в зале Йыхвиского концертного дома

Акт первый: "Шторм"

Исполняют танцовщики Таллиннского балетного училища и артист Раквереского театра танца Мехис Саабер

Хореограф-постановщик Хелен Вейдебаум

Акт второй: "Stringendo" (премьера в Эстонии)

Для четырех танцовщиков и четырех музыкантов

Хореограф Мария Селецкая

Исполняют танцовщики Национального балета Эстонии Ксения Селецкая, Лаура Майя Розье, Хидетора Табэ, Маркус Нильсон

Трийн Руубель-Лиллеберг (скрипка)

Мари Полль (скрипка)

Андрес Кальюсте (виола)

Индрек Лейватегия (виолончель)

В спектакле использованы музыкальные произведения Сергея Прокофьева (струнный квартет №1 си минор, op. 50) и Бедржиха Сметаны (струнный квартет №1 "Из моей жизни").