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Нарва становится столицей вакцинного туризма

Примерно треть посетивших центр вакцинации в Нарвской больнице - так называемые вакцинные туристы. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Сотни людей из других уголков Эстонии, не дожидаясь, пока в их краю до них дойдет возможность вакцинироваться, предпринимают поездку в Нарву, где очереди нет.

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По словам специалиста по коммуникациям ЦУ "Narva Haigla" Евгении Парв, в больницу приезжают вакцинироваться люди со всей Эстонии. "Примерно 40% вакцинирующихся приезжают из других уездов. Это Харью-, Тарту-, Рапла-, Вильянди-, Вырумаа и Ляэне-Вирумаа", - сказала она, отметив, что, например, в одни выходные из 304 привитых 130 человек не были нарвитянами.

Парв добавила, что помимо получения вакцины приезжих интересуют и нарвские достопримечательности. "Во время вакцинации люди спрашивают, куда пойти в Нарве", - сказала она.

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