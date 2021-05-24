Нарва становится столицей вакцинного туризма

По словам специалиста по коммуникациям ЦУ "Narva Haigla" Евгении Парв, в больницу приезжают вакцинироваться люди со всей Эстонии. "Примерно 40% вакцинирующихся приезжают из других уездов. Это Харью-, Тарту-, Рапла-, Вильянди-, Вырумаа и Ляэне-Вирумаа", - сказала она, отметив, что, например, в одни выходные из 304 привитых 130 человек не были нарвитянами.