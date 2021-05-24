Художники стрит-арта продолжат украшать Ида-Вирумаа

Больше внимания на этот раз получит Кохтла-Ярве - здесь запланировано украсить шесть стен. Также в городе сланцевиков пройдет творческий лагерь, в котором могут поучаствовать двадцать молодых людей, интересующихся граффити.

- Всегда хочется, чтобы город становился лучше, но, к сожалению, для этого часто не хватает денег как в городском бюджете, так и у квартирных товариществ, - рассуждает главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления Кристийне Агу. - Поэтому мы рады сотрудничеству с "Rural Urban Art", участники которого уже доказали, что своими стараниями делают дома и улицы привлекательнее. Поэтому в бюджет этого года заложили 10 тысяч евро поддержки фестивалю - в три раза больше прошлогоднего - и еще 2 тысячи евро на организацию трехдневного творческого лагеря для молодежи.