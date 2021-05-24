Художники стрит-арта продолжат украшать Ида-Вирумаа
Фестиваль уличного искусства "Rural Urban Art" возвращается в Ида-Вирумаа - с 14 по 19 июня новый облик обретут десять объектов в Кохтла-Ярве, Вока, Кивиыли, Йыхви и Тудулинна.
Фестиваль уличного искусства "Rural Urban Art" возвращается в Ида-Вирумаа - с 14 по 19 июня новый облик обретут десять объектов в Кохтла-Ярве, Вока, Кивиыли, Йыхви и Тудулинна.
Больше внимания на этот раз получит Кохтла-Ярве - здесь запланировано украсить шесть стен. Также в городе сланцевиков пройдет творческий лагерь, в котором могут поучаствовать двадцать молодых людей, интересующихся граффити.